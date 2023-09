El centre Saab d'UMass Lowell rep una subvenció per ampliar l'arxiu digital portuguès americà

By

El Centre Saab d'Estudis Portuguesos d'UMass Lowell ha rebut una subvenció de 300,000 dòlars de la Fundació William M. Wood de Boston. Aquesta subvenció donarà suport a l'ampliació de les col·leccions de l'Arxiu digital portuguès americà (PADA) al Centre d'Història de Lowell d'UMass Lowell. Els fons s'utilitzaran per documentar l'experiència portuguesa-americana en comunitats addicionals de Massachusetts, incloses Cambridge/Somerville i Peabody.

Fundada fa tres anys, PADA conté actualment 34 col·leccions i més de 3,000 fotografies i documents, així com enregistraments de pel·lícules i àudio. Aquests fons d'arxiu són accessibles per a estudiants, educadors i públic en general. La nova beca permetrà a PADA continuar el seu treball amb l'arxiver a temps complet Nicole "Nikki" Tantum i l'historiador Dr. Gregory Gray Fitzsimons. Tantum ampliarà les col·leccions de l'arxiu, mentre que Fitzsimons utilitzarà aquests materials per escriure una història dels portuguesos a Greater Lowell.

El Dr. Frank Sousa, director del Centre Saab, destaca la importància de registrar l'experiència portuguesa-americana, sobretot perquè ja no hi ha immigració en curs. Molts documents, com els de les esglésies i les associacions, corren el risc de desaparèixer a mesura que aquestes institucions s'esvaeixen progressivament. L'arxiu ha rebut col·leccions de diverses generacions de portuguesos-americans, assegurant que la seva història i cultura es preservaran i es faran accessibles al públic.

El Dr. Sousa espera que els esforços del Centre Saab i PADA afavoreixin una major participació portuguesa en publicacions, documentals i altres produccions culturals relacionades amb l'experiència americana. També subratlla la necessitat de continuar la recollida de materials de les famílies, com ara fotos, passaports i cartes, per fer una crònica i entendre millor l'experiència portuguesa a la regió i a tot Amèrica per a les generacions futures.

Per accedir a les col·leccions de l'Arxiu digital portuguès americà, visiteu el lloc web d'UMass Lowell.

- Definicions:

– Centre Saab d'Estudis Portuguesos: un centre de recerca de l'UMass Lowell dedicat a l'estudi de la cultura i la història portuguesa.

– Arxiu digital portuguès americà (PADA): un arxiu al Centre d'Història de Lowell d'UMass Lowell que documenta l'experiència portuguesa-americana a través de col·leccions de fotografies, documents, pel·lícules i enregistraments d'àudio.

– William M. Wood Foundation: una fundació amb seu a Boston que ha proporcionat una subvenció per donar suport a l'expansió de PADA.

– UMass Lowell: La Universitat de Massachusetts Lowell, una universitat pública de recerca situada a Lowell, Massachusetts.