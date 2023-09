Apple presenta el mode retrat millorat i el mode nocturn a l'iPhone 15

By

Resum: Apple ha presentat les actualitzacions de funcions més recents per a la seva aplicació de càmera a l'iPhone 15. El mode retrat millorat ara incorpora tecnologia d'aprenentatge automàtic per detectar automàticament persones i mascotes, proporcionant als usuaris fotografies impressionants semblants a un retrat. A més, Apple ha fet millores al mode nocturn per millorar les capacitats de fotografia amb poca llum. L'iPhone 15 també compta amb especificacions de càmera actualitzades amb una lent d'obertura f / 1.6, una opció de teleobjectiu 2x i una capacitat de 24 megapíxels.

Apple ha portat el seu famós mode retrat al següent nivell a l'iPhone 15 amb la integració de la tecnologia d'aprenentatge automàtic. Aquesta nova funció utilitza algorismes avançats per analitzar la composició de la foto i canviar automàticament al mode Retrat quan es detecta una persona o una mascota. Aquesta innovació pretén oferir als usuaris retrats d'aspecte professional sense necessitat d'ajustaments manuals.

A més, després de capturar una foto en mode retrat, els usuaris ara tenen la possibilitat de canviar l'enfocament entre diferents individus o mascotes, assegurant-se que el subjecte desitjat quedi perfectament ressaltat. Tot i que l'opció per desactivar el mode Retrat i tornar a la foto original està disponible des de la seva introducció, aquesta nova actualització afegeix una major versatilitat i control creatiu a la funció.

Apple també ha fet millores al mode nocturn, permetent als usuaris capturar fotos impressionants fins i tot en entorns difícils amb poca llum. Tot i que no s'han revelat detalls específics sobre les millores, el compromís d'Apple de millorar contínuament aquesta funció suggereix que els usuaris poden esperar una millor qualitat d'imatge i un soroll reduït en escenaris amb poca il·luminació.

Pel que fa a les especificacions de la càmera, l'iPhone 15 compta amb una lent d'obertura f/1.6, que permet que entri més llum al sensor de la càmera, donant lloc a imatges més nítides i vibrants. A més, l'opció de teleobjectiu 2x ofereix als usuaris una capacitat de zoom millorada, que els permet capturar subjectes des de la distància sense comprometre la qualitat de la imatge. Amb una capacitat de 24 megapíxels, els usuaris poden esperar fotos de major resolució amb més detall i claredat.

En general, les actualitzacions d'Apple al mode retrat i al mode nocturn, juntament amb les especificacions de la càmera millorades a l'iPhone 15, demostren el compromís de la companyia d'oferir als seus usuaris capacitats fotogràfiques excepcionals. Aquests avenços garanteixen que els usuaris puguin capturar retrats impressionants i fotografies d'alta qualitat en qualsevol condició d'il·luminació.

