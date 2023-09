S'ha llançat el DLC Pokémon Scarlet i Violet: El tresor amagat de l'àrea zero

Per fi ha arribat l'esperat DLC Pokémon Scarlet and Violet, amb la primera part titulada 'The Teal Mask' que s'estrena aquesta setmana. Els entrenadors ara poden embarcar-se en una nova aventura al país de Kitakami, trobant nous Pokémon, explorant llocs nous i experimentant noves històries.

Una de les addicions apassionants d'aquest DLC és la introducció de The Heroes of Kitakami, un grup d'entrenadors poderosos que tenen un paper crucial en la història. Els entrenadors tindran l'oportunitat d'interactuar amb ells, conèixer els seus viatges i potser fins i tot desafiar-los a batalles.

El poble de Kitakami també ocupa el protagonisme d'aquest DLC, que permet als entrenadors submergir-se en la seva rica cultura i descobrir-ne els secrets. És un lloc vibrant i animat que ofereix un ambient únic en comparació amb altres regions del joc.

A més, els entrenadors trobaran Pokémon coneguts que han migrat d'altres regions i han fet de Kitakami la seva nova llar. Un d'aquests Pokémon és Polteageist, una espècie recentment descoberta exclusiva d'aquest DLC. El seu disseny i habilitats el converteixen en una incorporació intrigant a l'equip de qualsevol entrenador.

Si esteu pensant en comprar el DLC, val la pena assenyalar que "The Hidden Treasure of Area Zero" inclou dues parts: "The Teal Mask" i "The Indigo Disk". A més, inclou un conjunt uniforme que representa totes les estacions, permetent als entrenadors personalitzar l'aparença del seu personatge del joc.

Assegureu-vos de triar la versió DLC que sigui compatible amb la vostra pròpia còpia del joc quan feu una compra.

En conclusió, el llançament del DLC Pokémon Scarlet and Violet marca un nou capítol emocionant del joc. Amb nous Pokémon, històries captivadores i ubicacions impressionants, és imprescindible per a qualsevol entrenador de Pokémon amb ganes de noves aventures.

