L'especulació comença mentre els fans esperen el Nintendo Direct de setembre

Els fans de Nintendo esperen impacients l'anunci d'un aparador de Nintendo Direct de setembre, una tradició que la companyia ha seguit els anys anteriors. Tot i que Nintendo no ha anunciat oficialment l'esdeveniment, els darrers anys han mostrat un patró consistent de presentació directa de setembre. Amb les filtracions i els rumors que circulen sobre les demostracions del rumorejat Switch 2 que es mostren als desenvolupadors a la Gamescom 2023, l'especulació es fa més forta.

El període de mitjan mes que ha pres el Tokyo Game Show, que comença el 21 de setembre, ha estat històricament un moment privilegiat per a Nintendo per fer un aparador. Tenint en compte l'amuntegada programació de llançaments de jocs per a la resta del 2023, inclosos títols com Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC i Detective Pikachu Returns, alguns fans poden preguntar-se si és el moment adequat perquè Nintendo ho reveli. encara més jocs.

Tanmateix, mirant els anys anteriors, Nintendo Directs al setembre ha inclòs sovint anuncis de propers títols. El rumor ja està ple de jocs potencials que es podrien presentar a l'esdeveniment, i sempre hi ha la possibilitat que desenvolupadors de tercers mostrin els seus títols que no són de Nintendo per a Switch.

Tot i que el 2023 ja està ple de llançaments emocionants, els aficionats també esperen el 2024, on es podria revelar el nou joc de la princesa Peach i un rumorejat remasterització de Luigi's Mansion: Dark Moon. També hi ha expectació per al llançament de Splatoon 3 Side Order DLC.

Si aquest any tindrà lloc un Nintendo Direct de setembre o no, encara està per veure, però els fans continuen esperant. Una enquesta realitzada entre els aficionats mostra que la majoria creu que hi haurà un Direct, amb un 66% que espera un aparador ple de títols propis. El 18% creu que pot ser massa aviat després del recent Wonder Direct, mentre que el 7% creu que Nintendo trencarà la tendència aquest any.

En general, els aficionats a Nintendo esperen ansiosos qualsevol anunci sobre un directe de setembre, anticipant amb impaciència quins jocs i sorpreses hi ha a la botiga.

