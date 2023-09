Temps de llançament del DLC The Teal Mask a Pokémon Scarlet i Violet

Entrenadors d'arreu del món esperen impacients el llançament del primer DLC de Pokémon Scarlet i Violet, The Teal Mask. Llançament el dimecres 13 de setembre, els jugadors tenen curiositat sobre els horaris específics de llançament a la seva regió.

Segons la informació confirmada, The Teal Mask DLC es llançarà en els horaris següents:

– 6 h hora del Pacífic (12 de setembre)

– 8 h, hora central (12 de setembre)

– 9:12 hora de l'Est (XNUMX de setembre)

- 2 a. m. hora del Regne Unit (13 de setembre)

– 3 a. m., hora d'Europa Central (13 de setembre)

– 5:30 h hora de l'Índia (13 de setembre)

- 9:13 hora del Japó (XNUMX de setembre)

Aquests horaris poden estar subjectes a canvis, però s'espera que el joc s'iniciï al voltant de l'hora indicada. Els jugadors haurien d'estar al dia de qualsevol anunci sobre els canvis en l'hora de llançament.

The Teal Mask és una part del DLC The Hidden Treasure of Area Zero per a Pokémon Scarlet i Violet. El DLC porta els jugadors a una excursió escolar a Kitakami, un poble vibrant ple d'activitats festives i venedors ambulants. The Pokemon Company ja ha presentat nous monstres de butxaca, llegendaris i personatges que s'introduiran a The Teal Mask.

Les filtracions també han revelat informació addicional sobre noves habilitats, entrades de Pokedex i monstres de butxaca com Bloodmoon Ursaluna. La segona part del DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, anomenada The Indigo Disk, està programada per al quart trimestre/hivern el 4.

Els jugadors que vulguin experimentar The Teal Mask DLC hauran de posseir Pokémon Scarlet o Pokémon Violet. Els que tinguin els dos jocs hauran de comprar còpies separades de The Teal Mask.

Malgrat els problemes tècnics inicials que van afectar la immersió i l'experiència del jugador, Pokemon Scarlet i Violet van tenir un llançament molt reeixit, convertint-se en el llançament de Nintendo més gran de tots els temps amb 10 milions de còpies venudes en els primers tres dies.

