L'actualització de setembre de 2023 del Pixel Watch aporta petites millores

L'última actualització del Pixel Watch, publicada el setembre de 2023, se centra principalment en la seguretat i la correcció d'errors. Aquesta actualització, amb el número de compilació RWDC.230905.003, inclou el pedaç de seguretat més recent per millorar la protecció del dispositiu.

Tot i que el retard en el llançament d'aquesta actualització va afectar alguns telèfons, no té cap impacte en Wear OS. Google ha proporcionat un registre de canvis que només esmenta el pedaç de seguretat, indicant que aquesta actualització no aporta cap novetat ni millora significativa al Pixel Watch.

El llançament de l'actualització OTA està previst que comenci l'11 de setembre per a la majoria de dispositius. Tanmateix, els usuaris del Canadà hauran d'esperar fins al 18 de setembre per rebre l'actualització. Aquest retard entre les dates de llançament és inesperat i podria ser degut a consideracions regionals o requisits tècnics específics.

A partir d'ara, el mètode estàndard per activar manualment l'actualització al Pixel Watch no funciona. L'opció per comprovar si hi ha actualitzacions al menú de configuració només mostra el missatge "El rellotge està actualitzat". Tanmateix, hi ha una solució alternativa per iniciar el procés de descàrrega. Si toqueu la pantalla "El vostre rellotge està actualitzat" diverses vegades seguides ràpidament, els usuaris poden demanar l'actualització per començar a baixar-se. A més, desactivar Bluetooth i confiar únicament en la Wi-Fi pot accelerar encara més el procés de descàrrega.

Tot i que és possible que aquesta actualització no introdueixi cap funció innovadora, és fonamental mantenir els dispositius actualitzats amb els darrers pedaços de seguretat. Es recomana als usuaris que instal·lin l'actualització de setembre de 2023 tan aviat com estigui disponible per garantir que el seu Pixel Watch es mantingui protegit contra possibles vulnerabilitats.

