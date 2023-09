Júpiter anuncia Picross S+ per a Nintendo Switch, ressuscitant els jocs Picross només digitals

By

Els entusiastes de Picross tenen motius per celebrar-ho, ja que el desenvolupador de jocs Jupiter va anunciar recentment el proper llançament de Picross S+ per a Nintendo Switch. Aquesta emocionant notícia significa que nou jocs de Picross que abans només era digitals ressuscitaran i estaran disponibles una vegada més, per al delit dels fans.

Segons els informes, Picross S+ inclourà els trencaclosques Picross e originals i també introduirà els jocs Picross e posteriors com a paquets de trencaclosques de pagament. A més, el paquet inclourà Picross e9, un joc anteriorment exclusiu al Japó que finalment farà el seu debut a Occident.

Tot i que el joc està previst que es llançarà el 2024, ja hi ha diversos jocs de Picross disponibles a Nintendo Switch per a aquells que no poden esperar. Un exemple és Picross S Genesis & Master System Edition, que ofereix pictogrames dels estimats personatges de Sega perquè els fan gaudir.

Tot i que el cost de cada paquet de contingut i el propi Picross S+ té un preu de 4.99 dòlars, s'estima que el preu total dels nou jocs és d'uns 45 dòlars. Malgrat el preu aparentment elevat, els àvids jugadors de Picross poden donar fe de les innombrables hores de resolució de trencaclosques que calmen el cervell i addictius que ofereixen aquests jocs.

Val la pena assenyalar que, tot i que Picross S+ és una incorporació fantàstica a la biblioteca de Nintendo Switch, l'experiència tàctil de cisellar blocs a Mario's Super Picross, disponible mitjançant una subscripció a Nintendo Switch Online, segueix sent inigualable.

En general, l'anunci de Picross S+ i la resurrecció dels jocs Picross només digitals és un desenvolupament benvingut per als aficionats al gènere de trencaclosques. Potser aquest llançament també animarà Júpiter a portar més títols de Picross exclusius del Japó al mercat occidental, complint els desitjos dels jugadors ansiosos que han anhelat experimentar aquests jocs.

