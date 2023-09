Patreon presenta la funció de xat en grup per a les interaccions millorades amb els fans

Patreon ha llançat una nova funció de xat en grup, que permet als creadors interactuar més amb els seus fans. La funció, disponible actualment exclusivament a l'aplicació mòbil, permet als creadors interactuar directament amb els seus subscriptors i també permet als subscriptors comunicar-se entre ells fora de les seccions de comentaris. Els creadors poden tenir fins a quatre xats simultàniament, amb la possibilitat d'establir restriccions de participació, com ara limitar els xats específics a diversos nivells de subscriptors.

Tot i que la nova funció ha fet comparacions amb Discord, Patreon destaca que no està dissenyada per substituir la popular plataforma de comunicació. En canvi, els creadors encara tindran l'opció d'integrar-se amb Discord.

A més de proporcionar un espai per a la conversa, els xats en grup també ofereixen una sèrie de funcions interactives. Els usuaris poden compartir fotos, emojis i text sense format amb altres membres de la comunitat. Per garantir un entorn positiu i segur, Patreon ha implementat eines de moderació per evitar la difusió de continguts nocius.

Per fomentar un sentit de comunitat, Patreon també ha introduït perfils de membres, que permeten als usuaris personalitzar els seus noms, fotos, enllaços a les xarxes socials i biografies. Aquests perfils tenen com a objectiu facilitar connexions més profundes entre fans i creadors dins de l'ecosistema Patreon.

La nova funció de xat en grup s'està implementant gradualment a creadors seleccionats i s'espera una disponibilitat més àmplia durant els propers mesos. Aquesta incorporació representa els esforços constants de Patreon per oferir eines i funcions que millorin l'experiència tant per als creadors com per als subscriptors. Recentment, la plataforma va introduir la possibilitat de publicar podcasts només per a subscriptors a Spotify i va presentar un conjunt d'eines de vídeo nadius.

