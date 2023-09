El potencial prometedor de les ulleres d'Apple: una mirada més propera a les patents recents

Enmig del brunzit que envolta l'esperat auricular Vision Pro VR, la xerrada sobre les ulleres d'Apple sembla haver passat a un segon pla. Al maig, es van plantejar dubtes sobre el llançament real d'aquestes ulleres de realitat augmentada (AR), tenint en compte l'existència de la Vision Pro. Tanmateix, hi ha diferents motius pels quals Apple Glasses encara poden tenir un lloc al mercat.

La comoditat i la practicitat juguen un paper crucial en l'experiència de l'usuari. No totes les situacions requereixen la potència bruta del Vision Pro, i portar auriculars constantment pot arribar a ser cansat. Sovint es prefereixen dispositius lleugers que ofereixen comoditat i funcionalitat ràpida. Apple sembla entendre això, com ho demostra una recent presentació de patents que descriuen diverses funcions interessants per a un dispositiu AR.

Una característica destacada a la patent és una corona digital per a una navegació sense esforç. Permet als usuaris desplaçar-se fàcilment per notificacions, imatges i fins i tot reproduir música. Bàsicament, aquesta funció s'assembla a una pantalla de capçalera (HUD), semblant a les capacitats d'un rellotge intel·ligent però que apareix directament davant dels ulls de l'usuari.

Tanmateix, si Apple té la intenció de fer viables les ulleres, s'haurien d'implementar capacitats multitasca. Informes recents suggereixen que Apple està treballant en dos nous models de Vision Pro, un destinat al mercat de consum. Es plantegen especulacions si aquest model centrat en el consumidor serà l'Apple Glasses, o si potser les Ulleres han estat substituïdes per aquesta nova iteració.

Com que l'esdeveniment Wonderlust d'Apple està programat per avui, hi ha esperança d'actualitzacions sobre qualsevol d'aquests projectes de maquinari. No obstant això, és important tenir en compte que no totes les patents es realitzen com a productes o característiques realitzades. Només el temps revelarà realment els plans d'Apple en l'àmbit dels auriculars AR.

Fonts: presentació de patents d'Apple