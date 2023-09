Els pares preparen una festa en honor a la filla nascuda amb un defecte cardíac rar

La Sue i la Katie O'Leary-Hall, pares de Rose, de quatre anys, es van acomiadar finalment de la seva filla el 4 de setembre, just abans que comencés l'escola. Rose, de Pool-in-Wharfedale, tenia un defecte cardíac terminal conegut com a arc aòrtic interromput, una malaltia extremadament rara que afecta un de cada 50,000 nadons.

Recentment, la Rose s'havia sotmès a un complex procediment quirúrgic amb l'esperança de reparar el seu cor, un procediment que els seus pares i els milers de seguidors que s'agrupaven darrere d'ella havien cregut que canviaria la seva vida. Malauradament, el cor de Rose estava massa danyat pel seu estat i la cirurgia no va tenir èxit.

Sue va descriure a Rose com una potència, dient que havia superat una adversitat increïble al llarg de la seva vida. La Sue i la Katie estan devastades per la pèrdua de la seva filla enèrgica i animada.

En honor de Rose, la família ha decidit no celebrar un funeral tradicional sinó fer una festa. Volen celebrar la vida de la Rose i recordar el seu amor pels vestits elegants, els sabatins i el ball amb Shakira.

La Sue i la Katie tenen un fill, Will, que va ser portat per la Sue. Rose va ser portada per Katie després que es van sotmetre amb èxit a un tractament de FIV, que va esgotar els seus estalvis. Com que Sue ja havia donat a llum un nen, no eren elegibles per al tractament del NHS. Durant una exploració rutinària, els metges van descobrir el defecte cardíac de Rose i van informar a la parella que les possibilitats de supervivència de la seva filla més enllà d'una setmana eren escasses.

Als tres dies d'edat, Rose es va sotmetre al procediment de Norwood, seguit d'una desafiant batalla de 17 dies per la seva vida. Rose va tornar a desafiar les probabilitats quan va sobreviure a un ictus i una altra operació als deu mesos d'edat.

L'agost d'aquest any, la Rose finalment va arribar a un punt en què va ser prou forta per a l'operació cardíaca necessària. Si bé la cirurgia inicialment semblava reeixida, els cirurgians van descobrir que Rose no tenia impulsos elèctrics al cor. Va requerir operacions addicionals, inclosa la col·locació d'un marcapassos.

Malauradament, el cor de Rose va començar a sagnar quatre dies després de la cirurgia. Malgrat els esforços dels cirurgians per reparar el dany, van sorgir més complicacions. Els ronyons de Rose van fallar i es va mantenir amb suport vital fins que es va determinar que no es podia fer res més.

La càrrega econòmica de la mort de Rose s'afegeix a l'angoixa emocional de la família. S'ha creat una pàgina de crowdfunding per ajudar amb els costos de la festa de Rose i donar suport a Sue i Katie durant aquest moment difícil. La família està agraïda pel suport que han rebut del personal de l'hospici de Martin House, que els va permetre passar temps amb Rose després de la seva mort.

Font: [font]