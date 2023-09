Panasonic anuncia Lumix G9 II amb enfocament automàtic actualitzat i funcions avançades

Avui, Panasonic ha presentat l'esperada Lumix G9 II, successora de la seva càmera insígnia G9 Micro Four Thirds (MFT). El G9 II està dissenyat per a creadors híbrids que prioritzen tant la fotografia com el vídeo. La característica destacada d'aquesta càmera és el seu sistema d'enfocament automàtic actualitzat, que es va introduir per primera vegada a la Panasonic Lumix S5 II.

El nou sistema d'enfocament automàtic ofereix un enfocament més ràpid i precís amb un sistema de detecció de fase 779 augmentat. També inclou algorismes avançats de reconeixement i seguiment de subjectes, que permeten un seguiment efectiu d'humans, animals (inclosos els ulls), cotxes i motocicletes. Tot i que la gamma de temes reconeguts pot no ser tan extensa com altres marques, cobreix les àrees clau en què se centren la majoria de fotògrafs.

Dins del G9 II, hi ha un sensor MFT Live MOS de 25.2 MP de nou disseny combinat amb un nou motor de processament. La càmera utilitza un mode de desplaçament de píxels d'alta resolució, que permet gravar a mà per produir imatges de 100 MP. La classificació ISO oscil·la entre 100 i 25,600.

La velocitat de ràfega del G9 II és d'un impressionant 60 fps amb enfocament automàtic continu, que es pot augmentar a 75 fps sense enfocament automàtic mitjançant l'obturador electrònic. Amb l'obturador mecànic, la càmera ofereix una velocitat de ràfega lleugerament més lenta de 14 fps (AF-S) o 10 fps (AF-C). A més, hi ha un mode de pre-ràfega que es pot configurar per capturar l'acció 1.5, 1 o 0.5 segons abans de prémer completament l'obturador, assegurant que no es perdin moments crucials.

La Lumix G9 II és compatible amb una àmplia gamma d'objectius Micro Four Thirds de Panasonic, Olympus, Leica i altres marques, proporcionant als fotògrafs un ampli arsenal per a qualsevol situació de fotografia. Panasonic també ha millorat el seu sistema d'estabilització d'imatge amb fins a 8 parades d'estabilització al cos (BIS) i Active IS avançat per a una estabilització addicional durant el moviment.

Pel que fa a les capacitats de vídeo, el G9 II ofereix resolucions de vídeo màximes de 5.7K 60p, 4K 120p o FullHD 240p. Pot gravar amb el sensor complet en 4:2:0 de 10 bits, proporcionant fins a 13 parades de rang dinàmic quan es dispara en V-Log. La càmera admet la gravació a Apple ProRes i permet als usuaris crear i instal·lar les seves pròpies LUT en temps real o triar entre 19 LUT prefabricades.

El disseny de la carrosseria del G9 II s'ha perfeccionat en comparació amb el seu predecessor, amb una part superior més plana que recorda al Lumix S5 II. La pantalla superior s'ha substituït per un dial de funció independent i la disposició general segueix sent familiar per als tiradors de Panasonic existents. La càmera compta amb una pantalla articulada de 3 polzades amb 1,080 punts i un visor electrònic de 3,680 punts.

El Lumix G9 II estarà disponible a finals de novembre amb un preu inicial de 1,899 dòlars / 1,699 £ només per al cos. Al Regne Unit, es vendrà en dos kits: un amb l'objectiu Panasonic 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS per 1,899 £ i un altre amb el Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2.8-4.0 ASPH. lent per 2,249 £.

En general, la Panasonic Lumix G9 II és una càmera impressionant amb enfocament automàtic avançat, estabilització d'imatge i funcions de vídeo. Ofereix una experiència de gravació versàtil per als creadors híbrids que demanen fotografies i vídeos d'alta qualitat.

