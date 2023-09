Les inconsistències de les edats i els aniversaris dels herois d'Overwatch 2

By

Overwatch 2, la molt esperada seqüela del popular joc de trets en primera persona, ha publicat recentment les dates de naixement i les edats canòniques de cadascun dels seus 38 herois al seu lloc web oficial. Tot i que algunes d'aquestes edats tenen sentit, hi ha diverses inconsistències que han fet que els fans es rasquin el cap i qüestionin la línia de temps i la tradició del joc.

Un dels exemples més clars d'aquesta inconsistència és amb el nou heroi de suport, Kiriko. En la història del joc, s'afirma que Kiriko va créixer amb Genji i Hanzo i es va entrenar al costat d'ells en els camins de l'espasa. Tanmateix, segons les seves edats oficials, Genji i Hanzo tenen 37 i 40 anys respectivament, mentre que Kiriko només en té 21. Aquesta diferència d'edat no s'alinea amb l'art i la història que coneixem.

Els aficionats també han assenyalat altres rareses i inconsistències. Per exemple, Sojourn té 47 anys, però la seva germana Valentine hauria hagut de donar a llum la neboda de Sojourn als 14 anys, cosa que sembla molt poc probable. A més, la diferència d'edat entre Pharah i Mercy, que ara es revela com una parella canònica, no sembla coincidir amb l'art de la història d'origen d'Ana.

En general, tot i que la història d'Overwatch ha sofert molts canvis i transformacions al llarg dels anys, sembla que l'atenció s'ha centrat més en crear un món i una narrativa vibrants que no pas en garantir una línia de temps coherent. Tot i que aquestes inconsistències poden ser frustrants per a alguns fans, és important recordar que la història d'Overwatch tracta, en última instància, de les vibracions i experiències dels seus personatges més que de les especificitats de les seves edats.

