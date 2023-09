L'equip d'Overwatch 2 confirma els canvis al joc competitiu, però no totes les millores aviat

L'equip d'Overwatch 2 ha reconegut que hi ha certs problemes amb l'estat actual del joc competitiu i estan treballant per fer les millores necessàries. Una de les principals preocupacions que s'ha plantejat és la falta de transparència en com es calculen els rangs. Els jugadors han expressat la seva insatisfacció amb el nou sistema, assenyalant que no és gratificant i que pot provocar un desclassament fins i tot després de guanyar partits.

El director del joc Overwatch, Aaron Keller, ha abordat aquestes preocupacions i ha confirmat que hi ha canvis en marxa. Un dels problemes que va destacar és l'ús de la decadència MMR, que pot provocar que els jugadors es redueixin si no han jugat un paper determinat amb freqüència. L'equip té previst ser més transparent sobre com afecta la decadència als rangs i farà canvis per abordar aquesta preocupació.

Keller també va esmentar la possibilitat de recuperar la mesura de la qualificació d'habilitats del joc original d'Overwatch, però encara no se sap si això passarà. L'equip està explorant diferents opcions i agraeix els comentaris de la comunitat.

Pel que fa al calendari d'aquests canvis, es faran alguns ajustos a curt termini, com ara millores en com es gestiona la decadència del MMR. No obstant això, a principis de l'any vinent es faran canvis més importants. L'equip pretén fer que el sistema de classificació sigui més transparent, proporcionar informes més freqüents, relaxar les restriccions d'agrupament en nivells d'alta habilitat i introduir noves recompenses competitives.

Tot i que aquestes actualitzacions poden trigar algun temps, l'equip d'Overwatch 2 es compromet a crear una experiència competitiva més satisfactòria i gratificant per als jugadors.