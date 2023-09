Oscar Health nomena nous executius per impulsar el creixement i l'estratègia

La companyia d'assegurances de salut amb seu a Nova York Oscar Health ha anunciat dos nomenaments executius clau per reforçar el seu equip de lideratge. Kerry Sain ha estat nomenat vicepresident executiu de +Oscar, mentre que Steven Kelmar assumeix el paper de vicepresident executiu i cap de personal del CEO.

Oscar Health va llançar +Oscar el 2021, una plataforma que ofereix als plans de salut regionals i patrocinats per proveïdors els mateixos serveis i capacitats tecnològiques que els plans de salut més grans. En el seu paper anterior com a directora de creixement comercial d'Aetna, Sain va supervisar el negoci mèdic dels mercats comercials. En el seu nou càrrec a +Oscar, Sain serà responsable de l'estratègia de sortida al mercat de l'empresa.

Kelmar, que anteriorment va ocupar funcions de lideratge a Aetna i CVS Health, aporta una gran experiència a Oscar Health. Com a cap de gabinet i vicepresident executiu d'Aetna, va dirigir l'oficina del president i conseller delegat, alhora que ocupava diferents funcions estratègiques i d'implementació. A Oscar Health, Kelmar tindrà un paper clau a l'hora de guiar l'estratègia corporativa i els processos de gestió executiva de l'empresa.

Mark Bertolini, CEO d'Oscar Health, va expressar la seva confiança en el lideratge de Kelmar, afirmant: "Steve aporta un historial increïble d'acceleració de la creació de valor i el rendiment empresarial". Va afegir que l'experiència de Kelmar i l'alineació amb la missió de la companyia seran fonamentals per impulsar el creixement i assolir els objectius estratègics clau.

A més d'Oscar Health, altres empreses sanitàries han fet nomenaments executius notables. Shannon Werb ha estat nomenada directora general d'Array Behavioral Care, una plataforma virtual de psiquiatria i teràpia. La doctora Sara Gotheridge assumeix el paper de directora mèdica, mentre que Ben Schlang actuarà com a director financer. Aquests executius aporten la seva àmplia experiència en assistència sanitària a Array Behavioral Care, assegurant la prestació de serveis clínics d'alta qualitat i una gestió financera eficaç.

Mentrestant, Elucid, una empresa de tecnologia mèdica amb seu a Boston especialitzada en programari d'anàlisi d'imatges amb intel·ligència artificial per a malalties cardiovasculars, ha contractat a Windi Hary com a vicepresident sènior d'Afers Reguladors i Gestió de la Qualitat. L'experiència de Hary en el disseny i la presentació de la normativa, així com la gestió de la qualitat a les jurisdiccions internacionals, seran actius valuosos per avançar en la missió d'Elucid per combatre les malalties cardiovasculars.

Aquests nomenaments executius reflecteixen el compromís de les organitzacions sanitàries per enfortir els seus equips de lideratge i impulsar el creixement mitjançant iniciatives estratègiques.

