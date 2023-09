Oppo oferirà substitucions gratuïtes de la bateria als usuaris

Segons els informes, Oppo té previst introduir un nou servei de substitució de bateries per als seus usuaris, que els permetrà substituir les bateries dels seus telèfons intel·ligents de forma gratuïta si cal. Es diu que el primer dispositiu que es beneficiarà d'aquesta iniciativa serà l'Oppo A2 Pro 5G, que es preveu llançar al mercat xinès el 15 de setembre.

Segons destacats informadors Digital Chat Station i Whylab, Oppo oferirà reemplaçaments gratuïts de la bateria en un període de quatre anys. Si el percentatge de salut de la bateria cau per sota del 80% durant aquest període, Oppo substituirà la bateria al servei postvenda. S'espera que aquesta política s'anunciï juntament amb el llançament de l'Oppo A2 Pro 5G.

L'Oppo A2 Pro 5G ha estat objecte de rumors i especulacions des de fa temps. Les filtracions anteriors suggereixen que el dispositiu comptarà amb una pantalla AMOLED Full HD + de 6.7 polzades amb una freqüència de refresc de 120 Hz. Es rumoreja que està alimentat per un SoC MediaTek Dimensity 7050 i inclourà diverses opcions de memòria RAM i emmagatzematge, com ara 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB i 12 GB + 512 GB. També es diu que el telèfon intel·ligent té una configuració de càmera posterior triple, liderada per un sensor primari de 64 megapíxels i una càmera frontal de 8 megapíxels per a selfies. A més, s'espera que tingui una bateria de 5,000 mAh.

El servei de substitució de la bateria és una addició benvinguda per als usuaris d'Oppo, ja que els proporciona tranquil·litat sabent que la bateria del seu dispositiu es pot substituir gratuïtament si cal. Caldrà veure si aquest servei s'estendrà a altres dispositius Oppo en el futur.

Fonts: [Digital Chat Station, Whylab]