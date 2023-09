Only Up, joc viral a Twitch, extret de Steam

El popular joc viral, Only Up, que va guanyar una immensa popularitat a Twitch durant l'estiu, s'ha eliminat de la plataforma Steam. El creador del joc, conegut com SCKR Games, va expressar el desig d'abandonar el joc a causa de l'estrès que provocava.

Only Up va guanyar un nombre important de seguidors a Twitch amb la seva interpretació única de la història de Jack and the Beanstalk. El joc comptava amb narracions filosòfiques i plataformes desafiants mentre els jugadors intentaven pujar per diversos objectes i entorns flotants.

Malgrat el seu èxit a Twitch, Only Up va fer front a crítiques per la seva inclusió de referències NFT, l'absència de funcions de joc com una funció de desar i les acusacions d'utilitzar actius amb drets d'autor d'un altre desenvolupador. Aquestes controvèrsies van fer que el joc fos temporalment retirat de Steam al juliol abans de tornar.

En una publicació d'actualització, el desenvolupador en solitari de Only Up va reconèixer els seus errors i va expressar el desig de deixar el joc enrere. Van citar l'estrès que el joc havia causat i la necessitat de tranquil·litat i curació. El desenvolupador té previst fer una pausa i continuar la seva educació mentre treballa en el seu proper joc, titulat provisionalment Kith. Aquest nou projecte tindrà un concepte, gènere i ambientació diferents, centrat en la cinematografia. El desenvolupador també va expressar el desig de treballar amb un petit equip per millorar les seves habilitats de disseny de jocs.

Fidel al seu anunci, Only Up ja no es pot comprar a Steam. Tanmateix, els que ja hagin comprat el joc encara poden descarregar-lo i jugar-lo. Amb prop de 13,000 ressenyes, Only Up manté una valoració majoritàriament positiva.

Fonts:

– Article original: [Insereix l'URL de la font]

– Definicions: Twitch: una plataforma de transmissió en directe per a jugadors;

NFT - Non-Fungible Token, un actiu digital amb propietat única registrada en una plataforma blockchain;

Steam: una plataforma de distribució digital per a videojocs.