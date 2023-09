Explorant el combat Zero-G a Starfield: una missió que val la pena emprendre

Starfield, l'esperat joc de rol de món obert desenvolupat per Bethesda, està fent onades a la comunitat de videojocs amb el seu joc immersiu i el seu vast univers per explorar. Entre les nombroses missions disponibles al joc, una en particular destaca com una experiència emocionant: "Sure Bet".

Ambientada en el sistema Alpha Centauri, aquesta recerca secundària comença a la petita ciutat industrial de Gagarin Landing. Els jugadors es troben amb Lizzy, una cambrera que busca cridar l'atenció dels executius de les empreses amb un licor valuós i car. Per complir la seva sol·licitud, els jugadors han d'embarcar-se en una missió per localitzar la beguda perduda en un vaixell de càrrega abandonat.

El que diferencia aquesta recerca és el gir inesperat del combat de gravetat zero que es va trobar a la nau. A mesura que els jugadors exploren el vaixell abandonat, la gravetat artificial funciona malament, fent que tot, inclosos el jugador, els objectes i els pirates espacials, surin en zero-G cada 30 segons. Aquest canvi de gravetat dinàmic ofereix una experiència de combat única i estimulant.

Utilitzant els canvis de gravetat al seu avantatge, els jugadors poden maniobrar ràpidament a llocs més alts o apuntar als enemics que queden fora de la coberta i suren a l'aire lliure. El combat es torna encara més entretingut quan els jugadors poden utilitzar armes com les escopetes, donant lloc a alguns moments hilarants quan són empesos cap enrere a les parets.

Més enllà del combat, els canvis de gravetat també serveixen de base per a trencaclosques lleugers, afegint una altra capa de gaudi a la recerca. Els jugadors han de navegar per la nau, maniobrar a través de les deixalles flotants mentre mantenen el seu impuls i resolen els trencaclosques per progressar.

La missió "Sure Bet" mostra l'impressionant motor de física a Starfield. Tot i que s'enfronta a crítiques per la seva velocitat de fotogrames bloquejada de 30 fps a les consoles, la recerca demostra el gran potencial del joc i el món molt detallat. La capacitat de seguir i mantenir amb precisió la posició, les col·lisions i l'impuls de cada objecte, arma i personatge durant cada canvi de gravetat és un testimoni de les capacitats tècniques del joc.

Tanmateix, val la pena assenyalar que moltes de les altres missions a Starfield no utilitzen completament aquests sistemes de simulació i física. Tot i que aquesta recerca serveix com un exemple notable del que pot aconseguir el joc, és possible que els jugadors es quedin amb ganes de més missions que aprofitin aquesta nova mecànica.

En general, la missió "Sure Bet" ofereix una experiència emocionant i memorable dins de l'univers Starfield. Amb el seu combat zero-G i una jugabilitat immersiva, mostra el compromís de Bethesda d'oferir missions atractives que van més enllà de les missions tradicionals d'estil de recerca. És una missió que val la pena emprendre per a qualsevol jugador de Starfield que busqui una aventura plena d'adrenalina.

Fonts:

– Starfield: el darrer joc de rol de món obert de Bethesda Game Studios

- Missió "Sure Bet" a Starfield