La versió d'escriptori de Google Chrome té un aspecte nou pel seu 15è aniversari

Google Chrome, el navegador web més utilitzat del món, està rebent un nou aspecte pel seu 15è aniversari. El nou disseny es llançarà durant les properes setmanes per celebrar la fita. L'actualització es basa en el llenguatge de disseny intern de Google "Material You" i té com a objectiu fer que la navegació a Chrome sigui més fàcil, ràpida i segura.

El nou aspecte de Google Chrome inclou icones actualitzades que emfatitzen la llegibilitat, així com noves paletes de colors que complementen les pestanyes i la barra d'eines. El navegador també s'integra millor amb els sistemes operatius, cosa que permet que les preferències de Chrome s'adaptin a la configuració del sistema operatiu, com ara els modes fosc i clar.

A més dels canvis visuals, Google ha fet diverses millores per millorar l'experiència de l'usuari. Aquests inclouen un menú més complet per accedir més ràpidament a les extensions, Traduir, Gestor de contrasenyes i altres funcions. La botiga web també s'ha redissenyat i ara comptarà amb noves categories d'extensions com ara la IA i el focus dels editors, juntament amb recomanacions personalitzades.

Pel que fa a la seguretat, Google ha ampliat el control de seguretat a les extensions. Aquesta funció garanteix que el navegador pugui identificar extensions no publicades recentment, que infringeixen les polítiques o que puguin ser malintencionades. A més, Google ha introduït noves funcions de cerca per facilitar la navegació. Els usuaris ara poden seleccionar l'opció "Cerca aquesta pàgina amb Google" per accedir a les cerques relacionades, obtenir més informació sobre la font d'una pàgina o iniciar una cerca nova.

Per millorar la seguretat, Google ha actualitzat la seva funció de navegació segura. Això permet a Chrome comprovar els llocs web amb la base de dades de l'empresa de llocs "mal coneguts" en temps real, la qual cosa permet una identificació i prevenció més ràpides de les amenaces. S'espera que la navegació segura millorada proporcioni una protecció un 25% millor contra programari maliciós i amenaces de pesca.

Amb aquestes actualitzacions, Google pretén continuar oferint als usuaris una experiència de navegació perfecta alhora que prioritza la seguretat i la comoditat.

Fonts:

– Blog de Google Chrome, lloc web oficial