Presentació de la targeta de crèdit Xbox: el somni d'un jugador fet realitat

En un moviment inesperat, Microsoft i Mastercard han unit forces per introduir la tan esperada targeta de crèdit Xbox als Estats Units. Tot i que inicialment serà exclusiu per a Xbox Insiders, s'ampliarà a tots els jugadors de Xbox amb seu als Estats Units l'any que ve.

Dissenyada per atendre la comunitat de jocs, la targeta de crèdit Xbox ofereix un sistema basat en recompenses que permet als titulars de la targeta guanyar punts amb cada compra. Aquests punts es poden bescanviar per jocs i complements a través de Xbox.com. Com a incentiu addicional, els nous titulars de la targeta rebran una bonificació inicial de 5,000 punts (equivalent a 50 USD) i una subscripció de tres mesos a Xbox Game Pass Ultimate. Tot i que l'oferta de tres mesos només està disponible per a membres nous, es pot regalar a altres persones, cosa que la converteix en un plaer potencial per als amics i la família.

Per potenciar encara més el programa de recompenses, la botiga de Microsoft oferirà cinc vegades la quantitat habitual de punts per a les compres qualificades fetes amb la targeta de crèdit Xbox. A més, socis selectes com DoorDash, Netflix i Disney+ oferiran tres vegades els punts habituals pels seus serveis.

És important tenir en compte que la targeta de crèdit Xbox inclou taxes percentuals anuals (TAE) que van del 20.99% al 31.99%. Tot i que la targeta presenta una manera nova perquè els jugadors mostrin la seva passió, es recomana un ús responsable i una consideració acurada de les taxes de TAE.

Amb un toc elegant, la targeta de crèdit Xbox ofereix una selecció de cinc dissenys de bon gust, que permeten als usuaris expressar la seva personalitat de joc. A més, els titulars de la targeta tenen l'opció de personalitzar la seva targeta afegint el seu Gamertag, assegurant una experiència única i personalitzada.

En conclusió, la introducció de la targeta de crèdit Xbox presenta una oportunitat emocionant perquè els jugadors guanyin recompenses i millorin la seva experiència de joc. Tanmateix, és essencial abordar el seu ús de manera responsable i prendre decisions informades en funció de les circumstàncies financeres individuals.

Definicions:

– Xbox Insiders: persones que formen part del programa Xbox Insider, que els permet provar noves funcions i proporcionar comentaris abans del llançament públic.

– Xbox Game Pass Ultimate: un servei de subscripció que ofereix accés a una àmplia gamma de jocs de Xbox, inclòs Xbox Live Gold i accés a Xbox Game Pass tant per a consola com per a PC.

– Taxes TAE: Taxes percentuals anuals, que representen el cost anual del préstec d'una targeta de crèdit o préstec.

