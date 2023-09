Nvidia actualitza els controladors per millorar el rendiment de Starfield a les GPU de les sèries RTX 30 i 40

Nvidia ha anunciat una actualització automàtica a l'aire que millorarà el rendiment de Starfield per als usuaris amb targetes gràfiques RTX de les sèries 30 i 40. L'actualització inclou la implementació de la tecnologia Resizable BAR, que augmenta el rendiment de les últimes GPU. En els escenaris de prova, Nvidia va trobar que les GPU d'escriptori GeForce RTX de la sèrie 40 van experimentar un augment mitjà del rendiment del 5% després de l'actualització.

Per garantir la compatibilitat, l'actualització s'aplicarà tant als controladors 537.17 existents com als controladors 537.34 recentment llançats. Al costat d'aquesta actualització, Nvidia també ha introduït la configuració òptima d'un sol clic per a Starfield, simplificant el procés de selecció de la millor configuració per al sistema específic de l'usuari. A més, la companyia ha abordat el problema del perfil de la GPU per a la versió de Starfield de Microsoft Store.

Aquesta actualització arriba poc després que Digital Foundry informés que Starfield va tenir un rendiment significativament millor a les GPU AMD en comparació amb les GPU Nvidia i Intel. Digital Foundry va descobrir problemes relacionats específicament amb les CPU d'Intel i va observar una diferència de rendiment substancial del 46 per cent entre la Radeon RX 6800 XT d'AMD i la RTX 3080 de Nvidia a Starfield. Caldrà veure si l'actualització del perfil de BAR redimensionable ajudarà a superar la bretxa de rendiment identificada per Digital Foundry.

En conclusió, l'actualització automàtica a l'aire de Nvidia per als seus controladors té com a objectiu millorar el rendiment de Starfield a les GPU de les sèries RTX 30 i 40. Amb la implementació de la BAR redimensionable i la introducció de la configuració òptima d'un sol clic, Nvidia pretén millorar l'experiència de joc dels jugadors de Starfield. Tot i que els informes anteriors van destacar discrepàncies de rendiment entre les GPU de Nvidia, Intel i AMD, aquesta actualització pretén solucionar aquests problemes i oferir una experiència de joc més coherent en diferents configuracions de maquinari.

