nScrypt amb seu a Florida rep la patent per a sistemes de fabricació digital directa mòbil modular

L'especialista en microdispensació amb seu a Florida, nScrypt, ha rebut una patent dels EUA per als seus sistemes de fabricació digital directe modular mòbil. El sistema, encapsulat dins d'un contenidor d'enviament estàndard, està dissenyat per a la fabricació digital directa (DDM) i és capaç de treballar amb una àmplia gamma de materials, inclosos termoplàstics, metalls i ceràmica.

El sistema compta amb capacitats d'impressió 3D, així com un sistema de recollida i col·locació de components electrònics i un bioreactor. Mitjançant la integració de la tecnologia nScrypt Factory en una eina, el sistema modular també pot fabricar dispositius electrònics funcionals complets. El sistema és plegable per facilitar el transport i inclou diverses funcions avançades com ara terres de descàrrega electrostàtica, sistemes de comunicació integrats, energia solar i fins i tot una plataforma d'aterratge de drons.

A més d'aquesta patent, la divisió de recerca d'nScrypt, Sciperio, ha fet avenços significatius en la tecnologia d'impressió 3D. Han millorat amb èxit el rendiment de les estructures de circuits impresos en 3D (PCS) mitjançant la seva tecnologia Factory in a Tool. Aquesta tecnologia s'ha utilitzat per crear circuits amb elements de calefacció conformes per a dispositius electrònics i tecnologia wearable. També han utilitzat Factory in a Tool per fabricar CubeSats per a la Força Espacial dels EUA, demostrant la capacitat del sistema per produir estructures complexes amb funcionalitats incrustades.

Amb aquesta patent i els seus avenços en la tecnologia d'impressió 3D, nScrypt és un jugador líder en el sector de la fabricació additiva. El seu sistema mòbil modular obre noves possibilitats per a la fabricació localitzada i la producció de peces personalitzades. Aquesta tecnologia té el potencial de revolucionar diverses indústries, des de l'electrònica fins a l'aeroespacial.

