Nothing Phone 2 rep l'actualització del firmware de Nothing OS 2.0.3

El Nothing Phone 2, llançat el juliol de 2023, està rebent una nova actualització de microprogramari anomenada Nothing OS 2.0.3. Aquesta actualització aporta diverses millores i canvis al telèfon intel·ligent. Una de les principals incorporacions és un nou giny de brúixola que ofereix una navegació més detallada. Els usuaris també notaran una nova interfície d'usuari per al mode de butxaca, que millora l'experiència de l'usuari.

A més, l'actualització del microprogramari inclou suport per a Zomato a la barra de progrés de Glyph i millora la compatibilitat OTG. Els usuaris també poden esperar millores en la resolució de captura de la gravadora de pantalla, l'estabilitat de la connexió Bluetooth, l'estabilitat NFC i la retroalimentació hàptica.

A més, l'actualització de Nothing OS 2.0.3 inclou el pegat de seguretat d'Android d'agost de 2023, que garanteix una seguretat millorada per al dispositiu. Nothing s'ha compromès a oferir tres anys d'actualitzacions del sistema operatiu Android i quatre anys de pegats de seguretat per al Nothing Phone 2.

L'actualització té una mida de paquet de 130 MB i s'està implementant als propietaris de Nothing Phone 2. Els usuaris poden comprovar manualment l'actualització anant a Configuració > Sistema > Actualització del sistema als seus dispositius.

Amb el seu potent SoC Snapdragon 8+ Gen 1, el Nothing Phone 2 està dissenyat per oferir un rendiment excel·lent. El telèfon intel·ligent també inclou una configuració de càmera posterior dual amb dos sensors de 50 megapíxels i una interfície LED Glyph lleugerament actualitzada per a notificacions de diverses aplicacions.

L'actualització del microprogramari està disponible actualment a l'Índia, tal com es confirma amb la recepció de l'actualització a la unitat de revisió. Res continua millorant l'experiència de l'usuari i proporcionant actualitzacions oportunes per als seus telèfons intel·ligents.

