Northern Trust completa la primera etapa de l'ecosistema de crèdit de carboni digital

Northern Trust, un proveïdor líder de serveis bancaris i de gestió de patrimonis, ha anunciat la finalització de la primera etapa d'un ecosistema de crèdit de carboni digital. Aquest ecosistema permetrà als compradors institucionals accedir digitalment als crèdits de carboni dels principals desenvolupadors de projectes. La plataforma, desenvolupada en col·laboració amb els desenvolupadors de projectes i utilitzant tecnologia blockchain, pretén reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant l'ús de crèdits de carboni.

Els compradors institucionals que ja han realitzat transaccions a la plataforma inclouen la consultora britànica Mycarbon, l'empresa tecnològica White Star Capital i el mateix Northern Trust. Aquesta iniciativa forma part del grup d'actius digitals i mercats financers de Northern Trust, que dóna suport als creixents mercats d'actius digitals i ofereix accés al mercat i informació sobre els mercats tradicionals de serveis de valors.

La plataforma ofereix als gestors de projectes un flux de treball per fer un seguiment, gestionar i fer transaccions amb crèdits de carboni tokenitzats. Aquests crèdits són certificats que representen el dret a emetre una determinada quantitat de CO2 o altres gasos d'efecte hivernacle. Cada crèdit és igual a una tona de reducció o eliminació de carboni. La plataforma utilitza contractes legals intel·ligents per generar proves de transaccions i garantir la transparència durant tot el procés.

Northern Trust s'ha associat amb diversos desenvolupadors de projectes de la plataforma, inclosa una empresa especialitzada en tecnologia de captura directa d'aire. Aquestes associacions tenen com a objectiu agilitzar el procés de transaccions de crèdit de carboni i proporcionar una solució perquè els desenvolupadors de projectes gestionen els seus crèdits amb més facilitat i transparència.

L'ús de la tecnologia blockchain i els contractes intel·ligents al mercat del crèdit de carboni es veu com una manera d'aportar integritat i confiança a la indústria. Altres iniciatives, com CarbonPlace i el programari de registre de carboni de codi obert del Programa de les Nacions Unides, també estan aprofitant la tecnologia blockchain per revolucionar els mercats del carboni.

La plataforma de crèdit de carboni digital de Northern Trust encara està en desenvolupament, amb la seva primera transacció oficial en directe prevista a finals d'aquest any. Mitjançant l'ús de la tecnologia blockchain i els contractes intel·ligents, aquesta iniciativa pretén crear un mercat més racionalitzat i fiable per als compradors institucionals i proveïdors de crèdit de carboni.

Fonts: Northern Trust, Morgan Stanley Research