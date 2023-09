Northern Trust completa la primera etapa de l'ecosistema de crèdit de carboni voluntari

Northern Trust ha anunciat la finalització de la primera etapa d'un ecosistema voluntari de crèdit de carboni a tota la indústria. La plataforma permetrà als compradors institucionals accedir als crèdits de carboni dels principals desenvolupadors de projectes mitjançant una plataforma digital totalment automatitzada. Utilitzant la tecnologia de cadena de blocs digital de registre privat, l'ecosistema connecta compradors amb proveïdors de crèdit de carboni centrats en reduir els gasos d'efecte hivernacle, com el diòxid de carboni.

A través de la plataforma, els compradors poden transaccionar crèdits de carboni representats directament amb els desenvolupadors de projectes i retirar-los contra la seva petjada de carboni. Aquest desenvolupament marca una fita important per a l'equip d'actius digitals i mercats financers de Northern Trust, ja que pretenen oferir una plataforma líder en el mercat per a actius digitals. La capacitat dels clients institucionals per accedir als crèdits de carboni i contribuir al seu viatge de compensació de carboni es considera crucial per al futur.

L'ús de la tecnologia digital en la gestió del cicle de vida dels crèdits de carboni proporciona confiança i transparència tant als compradors com als desenvolupadors de projectes. Agilitza les tasques d'administració, facilitant a tots els participants el seguiment, la gestió i la transacció de crèdits de carboni de manera segura. La plataforma també ofereix una transparència total durant tot el cicle de vida d'un crèdit de carboni voluntari.

Northern Trust ha col·laborat amb diversos desenvolupadors de projectes, inclòs Go Balance Limited, un desenvolupador de projectes REDD+ centrat en evitar la desforestació, i ReGen III, una empresa de tecnologia neta que recicla oli de motor usat. Les transaccions a la plataforma de producte mínim viable (MVP) s'han automatitzat totalment. Es preveu un desenvolupament posterior de la plataforma i la primera transacció oficial en directe per a finals de 2023.

Aquesta iniciativa forma part del grup d'actius digitals i mercats financers de Northern Trust, que combina equips responsables de donar suport als mercats d'actius digitals i als serveis de valors tradicionals. L'empresa ha estat a l'avantguarda de la transformació digital en el servei de valors, anteriorment va ser pionera en l'ús de la tecnologia blockchain en l'administració de fons de capital privat i donant suport a la tokenització i el fraccionament dels bons.

Fonts: Northern Trust