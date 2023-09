HMD Global anuncia el llançament de la nova línia de dispositius mòbils

By

L'empresa finlandesa HMD Global, coneguda per produir telèfons intel·ligents de marca Nokia, ha revelat els seus plans per introduir una nova línia de dispositius mòbils sota la seva pròpia marca. El CEO d'HMD Global, Jean-Francois Baril, va fer l'anunci a Linkedin, afirmant que la nova marca HMD coexistirà amb telèfons Nokia i col·laboracions amb socis no revelats.

Baril va expressar il·lusió pel viatge de la companyia fins ara com a "HMD: la casa dels telèfons Nokia" i va destacar el següent pas per entrar al mercat de manera independent. Va posar l'accent en les necessitats dels consumidors i en la creació d'un nou món per a les telecomunicacions.

Tot i que encara no s'han revelat detalls específics sobre els nous productes HMD i la seva data de llançament, és probable que el gegant tecnològic taiwanès, Foxconn, s'encarregarà de la fabricació, ja que actualment produeixen dispositius de marca Nokia.

S'espera que els dispositius de la marca HMD continuïn atenent la categoria de pressupost a nivell mitjà, alineant-se amb el compromís de la companyia de dissenyar per a un futur sostenible i assequible. Amb antics executius de Nokia al capdavant d'HMD Global, això presenta una oportunitat per a l'empresa de construir sobre el llegat de la marca amb un nou nom.

S'espera més informació sobre els nous productes HMD i es proporcionaran actualitzacions quan estiguin disponibles.

Fonts:

– Autor: Jess Weatherbed

– Imatge: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images