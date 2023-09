És poc probable que Apple llanci nous iPads fins al 2024, diu l'analista

Segons l'analista fiable d'Apple Ming-Chi Kuo, ara és improbable que Apple llanci nous iPads fins al 2024. Aquesta notícia arriba poques hores abans que Apple estigui preparat per presentar la nova línia d'iPhone 15 i Apple Watch Series 9.

La setmana passada, Kuo també va declarar que no hi haurà nous MacBook fins l'any vinent. Amb l'excepció d'una possible actualització de l'iMac, sembla que Apple no tindrà molts productes de maquinari nous per anunciar durant la resta de l'any.

Inicialment, es preveia que Apple celebrés un esdeveniment d'octubre per presentar la primera ronda de M3 Apple Silicon Mac i un iPad Air actualitzat. No obstant això, tant Kuo com Mark Gurman de Bloomberg han informat que probablement aquest esdeveniment està fora de la taula. Ara s'espera que els nous Mac s'estrenin a la primavera del 2024 en lloc de la tardor del 2023.

Gurman va esmentar anteriorment que l'actualització de l'iPad Air encara estava en marxa, però l'últim comentari de Kuo també posa en dubte el moment d'aquest llançament.

En general, sembla que l'enfocament d'Apple en termes de llançaments de maquinari estarà en el nou iPhone 15 i Apple Watch Series 9. L'actualització de l'iPad Pro haurà d'esperar fins al 2024, i altres llançaments previstos també es poden ajornar.

Fonts:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg