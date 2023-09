Mario Kart Tour deixarà de llançar contingut nou, però el joc estarà disponible

Mario Kart Tour, el popular joc de carreres per a mòbils, s'aturarà el llançament de nou contingut segons un anunci dins del joc publicat a Reddit. Després del 4 d'octubre, no s'afegiran nous cursos, pilots, karts, planadors o funcions al joc. Tot i que això pot provocar una disminució de la base de jugadors, el joc encara estarà disponible per descarregar i jugar.

L'èxit de Mario Kart Tour ha estat evident, ja que ha generat gairebé 300 milions de dòlars en ingressos, fet que el converteix en el segon títol més rendible per a mòbils de Nintendo, només superat per Fire Emblem Heroes. Tanmateix, el joc també s'ha enfrontat a controvèrsia, sobretot pel que fa a la seva estratègia de monetització. Un aspecte polèmic va ser la inclusió de "Spotlight Pipes", que oferia caixes de botí amb probabilitats no revelades. Això va provocar crítiques per part dels jugadors, i les canonades es van retirar posteriorment.

No està clar per què Nintendo ha decidit aturar el desenvolupament de nous continguts per a Mario Kart Tour. Tot i que no s'ha publicat cap declaració oficial, no és estrany que els jocs acabin esgotant la seva oferta de nou contingut. Nintendo continua llançant contingut nou per als seus altres jocs per a mòbils, com ara Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run i Fire Emblem Heroes. A més, la companyia s'ha associat amb el gegant mòbil DeNA per desenvolupar nous jocs per a telèfons intel·ligents i experiències relacionades.

Tot i que l'absència de contingut nou pot desanimar alguns jugadors, cal veure com reaccionarà la comunitat de Mario Kart Tour i si el joc continuarà prosperant malgrat aquest canvi de direcció.

