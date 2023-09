Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS ara disponible a la consola

Els jugadors de consola ara poden experimentar la terrorífica emoció de Night At the Gates of Hell, desenvolupat per Puppet Combo i Black Eyed Priest. El joc, publicat anteriorment per a PC, ja està disponible a PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

Inspirat en les pel·lícules italianes de zombis de Lucio Fulci i Bruno Mattei, així com en el gore de l'era PS1 i l'ambient de la discoteca de neó, Night At the Gates of Hell és un FPS de Survival Horror que submergeix els jugadors en un món postapocalíptic.

El protagonista, David, és un home tranquil que fa poc que ha perdut la seva parella i viu al seu apartament al costat del mar. De sobte, un brot de zombis engoleix la seva ciutat, obligant en David a abandonar la seva vida normal i a prendre les armes contra les hordes de no-morts.

Per sobreviure i, finalment, descobrir la veritat darrere de l'apocalipsi, els jugadors han de resoldre trencaclosques, buscar recursos i utilitzar diverses armes per eliminar estratègicament els zombis. Igual que les obres de Fulci, l'única manera d'eliminar aquests monstres és amb un cop precís al cap.

El joc ofereix una experiència intensa i intensa mentre els jugadors naveguen per la ciutat devastada, trobant-se amb altres supervivents al llarg del camí. La cooperació i el treball en equip són fonamentals per superar els reptes i fer una fugida agosarada.

Si sou un jugador de PC, Night At the Gates of Hell encara està disponible a Steam per al vostre plaer de joc.

Fonts: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definicions:

- Survival Horror FPS: un gènere de videojocs que combina elements de survival horror i trets en primera persona, on els jugadors han de navegar per un entorn amenaçador i perillós mentre lluiten contra els enemics.

– Lucio Fulci: un director de cinema italià conegut pel seu treball en el gènere de terror, especialment pel·lícules de zombis.

– Bruno Mattei: director de cinema italià conegut per les seves contribucions al cinema d'explotació italià, incloses les pel·lícules de zombis.