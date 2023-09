Starfield pot arribar a 60 FPS a Xbox Series X? Les proves de foneria digital donen esperança!

Els experts en tecnologia de Digital Foundry han realitzat proves per determinar si Starfield, l'esperat joc de Bethesda, podria funcionar a 60 fotogrames per segon (FPS) a la Xbox Series X. Tot i que la resposta no és senzilla, els resultats donen esperança per jugadors.

Digital Foundry va utilitzar el kit d'escriptori AMD 4800S, que coincideix molt amb la GPU de la Xbox Series X, per executar Starfield amb la configuració comparable a la versió Xbox Series X. A continuació, van reduir la resolució a 1440p, coincidint amb la versió Xbox Series S, i van explorar a fons el joc per avaluar la velocitat de fotogrames.

L'equip va trobar que la majoria de les vegades, el joc va superar els 40 FPS. Això suggereix que un mode de 40 FPS amb diferents configuracions de GPU o ajustaments a l'escala de resolució dinàmica podria ser una opció factible. Una altra possibilitat és un mode de freqüència d'actualització variable (VRR), que desbloquejaria la velocitat de fotogrames per als jugadors amb pantalles compatibles amb VRR.

No obstant això, sembla poc probable que Starfield aconsegueixi 60 FPS consistents durant tot el joc. Digital Foundry conclou que un mode de rendiment dedicat de 60 FPS és un repte important. No obstant això, sempre hi ha la possibilitat que Bethesda pugui sorprendre els jugadors amb optimitzacions en el futur.

Definicions:

– FPS: fotogrames per segon, una mesura de la freqüència de refresc o de fotogrames d'un joc o vídeo. Indica quants fotogrames individuals es mostren per segon.

– GPU: Graphics Processing Unit, un circuit electrònic especialitzat que manipula i representa imatges, vídeos i animacions.

– VRR: Variable Refresh Rate, una tecnologia de visualització que permet que la freqüència d'actualització de la pantalla s'adapti dinàmicament a la velocitat de fotogrames del contingut que es mostra.

