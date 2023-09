La patent de Nintendo suggereix una possible solució per al problema de deriva de Joy-Con

Una recent presentació de patent de Nintendo sembla indicar que la companyia està explorant maneres d'abordar el problema actual de la deriva de Joy-Con. La deriva de Joy-Con, un problema frustrant en què la consola Nintendo Switch registra el moviment fantasma dels controladors, ha estat un problema persistent des del llançament de la consola el 2017. Ha provocat queixes col·lectives i ha fet que Nintendo demani disculpes per les molèsties causades. als seus clients.

La presentació de la patent, presentada l'11 de maig i publicada per l'Oficina de Patents dels Estats Units el 7 de setembre, proposa una solució que implica l'ús d'un fluid magnetoreològic. Aquest fluid canvia de viscositat en resposta als camps magnètics i es torna resistent quan es desplaça l'element d'operació del controlador. En altres paraules, aquesta tecnologia podria prevenir el moviment a la deriva dels controladors Joy-Con.

Tot i que la patent no esmenta explícitament la deriva de Joy-Con, l'escriptora de jocs i defensora de l'accessibilitat Laura Kate Dale va expressar l'esperança que la tecnologia proposada resolgués el problema. També va suggerir la possibilitat que Nintendo introdueixi sticks analògics de feedback de força, similars als que es troben a la PlayStation 5, en una futura consola. Dale va posar èmfasi en la importància de fer que aquestes funcions siguin accessibles als jugadors amb discapacitat, permetent-les desactivar a nivell de sistema.

La presentació de la patent també ha revifat l'especulació sobre el rumorejat Nintendo Switch 2, que es podria llançar el 2024. Segons Dale, s'espera que la consola actualitzada ofereixi més potència i velocitats de fotogrames i resolució millorades mitjançant l'actualització d'estil DLSS. Dale també va expressar l'esperança que l'hipotètic Switch 2 incorporés funcions d'accessibilitat que s'han convertit en estàndard en altres consoles, com ara filtres de daltonisme i etiquetes d'accessibilitat a la botiga digital.

Tot i que està per veure si aquests desenvolupaments de patents donaran lloc a una solució permanent per a la deriva de Joy-Con, els esforços de Nintendo per abordar el problema i millorar l'accessibilitat a les seves futures consoles i controladors estan encoratjadors per als jugadors.

