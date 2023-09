La nova patent del controlador de Nintendo suggereix una solució per al problema de deriva de Joy-Con

Una patent publicada recentment per l'Oficina de Patents dels Estats Units indica que Nintendo pot estar considerant una solució permanent al problema de llarga data de la deriva de Joy-Con. La deriva Joy-Con és un problema en què la consola Nintendo Switch respon al moviment fantasma dels controladors Joy-Con. Aquest problema ha estat una gran frustració per als propietaris de Switch des del llançament de la consola el 2017, donant lloc a demandes col·lectives i una disculpa de Nintendo.

La patent proposa l'ús d'una "secció de resistència" amb un fluid magnetoreològic que canvia la viscositat en funció de la intensitat del camp magnètic. Aquest fluid actuaria com a resistència quan es desplaça el controlador. L'escriptora de jocs i defensora de l'accessibilitat, Laura Kate Dale, va expressar l'esperança que aquesta patent significa que Nintendo està treballant en Joy-Cons que utilitzen magnetisme per evitar la deriva. No obstant això, altres especulen que la patent podria insinuar que Nintendo introdueix sticks analògics de retroalimentació de força similars als que es troben a la PS5.

Dale també va destacar la importància de les opcions d'accessibilitat a nivell de sistema per als jugadors amb discapacitat. Si Nintendo incorporés funcions com ara filtres de daltonisme a nivell de sistema i etiquetes d'accessibilitat a la botiga digital, faria que els jocs a l'Switch siguin més accessibles i inclusius.

A més, la patent ha despertat rumors sobre l'esperat Nintendo Switch 2, que es rumoreja que es llançarà el 2024. S'especula que el Switch 2 comptarà amb un rendiment millorat i una millora d'estil DLSS per millorar la velocitat de fotogrames i la resolució.

Tot i que està per veure si i com Nintendo implementarà les idees presentades a la patent, la possibilitat d'una solució permanent per a la deriva de Joy-Con és una notícia encoratjadora per als propietaris de Switch. Nintendo encara no ha proporcionat cap comentari oficial sobre la patent.

Font: Oficina de Patents dels Estats Units