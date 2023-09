El videojoc Gargoyles rep un remake: una explosió de l'experiència passada

El món de les Gàrgoles està fent un retorn triomfal amb l'anunci d'un remake del videojoc de plataformes d'acció Sega Genesis/Mega Drive de 16 bits basat en la sèrie animada de Disney. El joc, llançat originalment el 1995, va permetre als jugadors controlar el personatge principal, Goliath, mentre lluitava contra diversos enemics i caps a través de nivells desafiants.

Recentment s'ha revelat el primer tràiler del remake, que mostra els gràfics i la jugabilitat actualitzats. Tot i que el terme "Remaster" s'utilitza normalment per descriure un joc que rep millores gràfiques, aquest remake inclou sprites completament redibuixats, fent-lo caure amb més precisió a la categoria "Remake". Tanmateix, els jugadors encara tindran l'opció de jugar a la versió original del joc.

El remake de Gargoyles estarà disponible a Xbox One (també es pot jugar a Sèries X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch i PC (Steam/GOG). Desenvolupat conjuntament per Disney Games i Empty Clip Studios, el joc està actualment disponible per a la comanda anticipada a 14.99 USD. A més del llançament digital, Limited Run Games ofereix diverses edicions físiques a diferents preus. Aquests inclouen l'edició estàndard per 34.99 dòlars, l'edició clàssica amb un estoig especial d'estil VHS i una coberta d'acer per 69.99 dòlars, i l'edició de col·leccionista que conté elements addicionals, com ara una caixa més gran que reprodueix línies de veu, un pin d'esmalt, un pòster, una figura de Goliath d'edició limitada de NECA i un certificat d'autenticitat per 174.99 dòlars.

Per als amants de la Sega Genesis/Mega Drive original, s'està fent una versió especial del joc, amb l'edició estàndard a un preu de 69.99 dòlars i l'edició de col·leccionista amb una funda coberta amb paper d'arc de Sant Martí i un cartutx de textura de pedra per 99.99 dòlars.

El remake del videojoc Gargoyles s'estrenarà el 19 d'octubre, just a temps per Halloween. Tant els fans de la sèrie d'animació com els jugadors tenen ganes de tornar a experimentar aquesta joia estimada del passat.

Font: Pirates & Princesses (PNP)