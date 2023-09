Forza Motorsport presenta un nou mode de joc i carrera en el proper llançament

Turn 10 Studios va mostrar recentment 17 minuts de metratge de joc per a l'esperat joc Forza Motorsport durant la transmissió mensual de Forza. La nova entrega de la sèrie, titulada simplement Forza Motorsport, promet actualitzacions i canvis emocionants, marcant una nova era per a la popular franquícia de jocs de carreres.

El metratge del joc mostrava el "Initial Drive" del joc, que serveix com a seqüència introductòria, així com un cap de setmana de cursa a la Builder's Cup. La "Conducció inicial" permet als jugadors fer una volta de pràctica pel circuit de Maple Valley al Chevrolet Corvette E-Ray, un dels cotxes de coberta del joc. Navegant per tot el trànsit, els jugadors han de dominar cada torn per progressar amb èxit.

Després de la volta de pràctica, el metratge del joc passa a una cursa nocturna a la pista fictícia, Hakone. Aquesta vegada, els jugadors prenen el control del Cadillac Racing V-Series.R número 01, l'altre cotxe de coberta del joc. Després d'una parada en boxes, els jugadors tenen pneumàtics nous per aconseguir el lloc número u.

El vídeo també mostra el mode de carrera del joc, conegut com a Builders Cup. Els jugadors poden triar entre tres cotxes d'arrencada, inclosos el Subaru STI S2019 del 209, el Honda Civic Type R del 2018 i el Ford Mustang GT del 2018. Les imatges del joc inclouen una sessió d'entrenaments al circuit del Grand Oak Club, una altra pista de ficció nova, que ofereix als jugadors l'oportunitat de familiaritzar-se amb la física i el maneig del joc.

Tot i que el joc inicialment introdueix els jugadors als circuits de ficció, també es presentaran circuits del món real. Un cop finalitzada la sessió d'entrenaments, els jugadors són rebuts amb una emocionant carrera amb una graella completa de 24 cotxes, cadascun d'ells amb enfocaments únics al primer torn.

Forza Motorsport adopta un enfocament únic amb aquest llançament, deixant caure la seqüència numèrica que estava present en lliuraments anteriors. Pretén redefinir la sèrie com un joc de "progrés de cotxes", canviant l'atenció de la recollida de cotxes al domini dels vehicles mitjançant actualitzacions vinculades a un nivell de domini de cotxes. Aquesta desviació del disseny de jocs de carreres tradicional és un canvi emocionant que ressonarà entre els fans del gènere.

El llançament de Forza Motorsport està previst el 10 d'octubre de 2023 per a les plataformes Xbox Series X|S i PC. Estarà disponible a Xbox Game Pass i PC Game Pass el dia del seu llançament.

