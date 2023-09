El nou Forza Motorsport: un canvi de la recollida de cotxes a la progressió de cotxes

By

A menys d'un mes per al seu llançament, Turn 10 ha revelat noves imatges de joc de l'esperat Forza Motorsport al recent flux Forza Monthly. Tanmateix, l'aspecte més intrigant del flux és com el Turn 10 està posicionant el joc com una diferència dels típics jocs de recollida de cotxes, tot i oferir més de 500 cotxes al llançament.

Segons Dan Greenwalt, director general de Turn 10 Studios, Forza Motorsport no es tracta simplement de recollir cotxes al llarg del temps, sinó de recollir cotxes que tinguin un significat personal. Cada jugador té la llibertat d'escollir un conjunt de cotxes que li importin, creant un sentit de comunitat a través de discussions, debats i competició basada en habilitats.

Aquest enfocament és una resposta deliberada al disseny del joc. A Forza Motorsport, cada cotxe té el seu propi nivell de domini del cotxe que els jugadors han d'augmentar conduint-lo activament. L'XP s'obté a través de la velocitat en les corbes, mesurada amb el millor teòric precalculat del joc per al cotxe. Desbloquejar millores de rendiment requereix que els jugadors augmentin aquest nivell de domini del cotxe. L'enfocament en la progressió individual dels cotxes diferencia Forza Motorsport com un "Car-PG" únic, que requereix que els jugadors inverteixin temps i esforços per conèixer íntimament cada vehicle que condueixen.

Chris Esaki, el director del joc, va afirmar que aquest canvi en el disseny del joc és la raó per la qual Forza Motorsport va baixar el nombre i no es titula Forza Motorsport 8. L'equip ha reimaginat completament la jugabilitat bàsica i les filosofies de disseny, amb l'objectiu de conrear la passió dels jugadors per cotxes mitjançant el poder del joc, la creació de comunitats, el desenvolupament d'habilitats i la competició.

Forza Motorsport (2023) comptarà amb més de 500 cotxes i 20 circuits al llançament, amb contingut addicional previst com a actualitzacions gratuïtes, inclòs l'emblemàtic Nürburgring Nordschleife. El joc estarà disponible a Xbox Series X|S, PC (Steam i Microsoft Store) i s'inclourà a Xbox Game Pass i PC Game Pass a partir del seu llançament el 10 d'octubre.

Aquesta nova era de Forza Motorsport presenta una sortida del focus anterior de la sèrie en la col·lecció de cotxes, posant èmfasi en la importància de la progressió del cotxe i la implicació dels jugadors. Les decisions de disseny atrevides de Turn 10 pretenen oferir una experiència fresca i immersiva per als fans de Forza, convidant-los a adoptar aquesta filosofia única en lloc de jutjar el joc només com un simulador de col·leccions de cotxes.

