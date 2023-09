El programari espia vinculat a l'empresa israeliana NSO explota un defecte del dispositiu Apple, diu Citizen Lab

El grup de control digital Citizen Lab ha informat del descobriment de programari espia vinculat a l'empresa israeliana NSO que va explotar un defecte recentment descobert en dispositius Apple. El defecte va permetre comprometre els iPhones amb la darrera versió d'iOS (16.6) sense cap interacció de la víctima. Citizen Lab va trobar proves de l'explotació en inspeccionar el dispositiu Apple d'un empleat d'un grup de la societat civil amb seu a Washington.

Citizen Lab, amb seu a la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universitat de Toronto, va posar èmfasi en el paper de la societat civil en la detecció d'atacs sofisticats. John Scott-Railton, investigador sènior del Citizen Lab, va declarar: "Això demostra que la societat civil torna a servir com a sistema d'alerta primerenca sobre atacs realment sofisticats".

Després del descobriment, Apple va emetre noves actualitzacions per als seus dispositius per solucionar els defectes reportats per Citizen Lab. L'empresa no ha proporcionat comentaris addicionals sobre la situació. Tanmateix, Citizen Lab va instar els consumidors a actualitzar els seus dispositius per protegir-se de la possible infiltració de programari espia.

NSO, l'empresa israeliana darrere del programari espia, ha estat sotmesa a un escrutini per presumptes abusos, inclosa la vigilància de funcionaris del govern i periodistes. El govern dels EUA va incloure a la llista negra NSO el 2021 a causa d'aquestes denúncies.

És essencial que les persones i les organitzacions estiguin vigilants i actualitzin ràpidament els seus dispositius per garantir la protecció contra les possibles amenaces cibernètiques.

Definicions:

– Programari espia: programari maliciós utilitzat per espiar o recopilar informació d'un dispositiu o xarxa sense el consentiment de l'usuari.

– Defecte: una debilitat o vulnerabilitat en el programari o el maquinari que poden ser explotades pels ciberatacants.

– Societat civil: Fa referència a l'acció col·lectiva fora dels contextos governamentals, comercials o familiars. Inclou organitzacions i persones que defensen qüestions socials i promouen la democràcia i els drets humans.

Fonts:

