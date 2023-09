El Tresor publica una proposta de reglament per informar les transaccions d'actius digitals

La publicació de les propostes de regulació que aclareixen les normes d'informació i determinació de bases per a les transaccions d'actius digitals en virtut de la Llei d'ocupació i inversió en infraestructures (IIJA) ha estat aclamada com un pas positiu per entendre l'ecosistema criptogràfic. Aprovat fa gairebé dos anys, l'IIJA va establir requisits d'informes per a les transaccions d'actius digitals, amb l'objectiu de determinar la responsabilitat de proporcionar informació a l'IRS i als clients de criptomoneda. No obstant això, es va plantejar preocupació sobre l'ampli abast de la definició del projecte de llei de "corredors d'actius digitals".

Per abordar aquestes preocupacions, l'IRS va ajornar la implementació de les disposicions dels corredors d'actius digitals fins a l'emissió de la normativa final. Finalment, a finals d'agost, es van publicar les propostes de regulació per aclarir què espera l'IRS dels corredors. La normativa té com a objectiu simplificar la càrrega de la declaració d'impostos mitjançant la introducció d'un marc en què les persones físiques reben un formulari del seu corredor on es detalla les seves transaccions i guanys o pèrdues a efectes fiscals.

La normativa proposada defineix els corredors d'actius digitals com qualsevol persona que presti serveis de facilitació per a la venda d'actius digitals, sempre que tinguin els mitjans per conèixer la identitat de la part que fa la venda i la naturalesa de la transacció. Els intercanvis centralitzats s'inclouen a la definició, com s'esperava. Tanmateix, hi ha incertesa sobre els proveïdors de carteres d'actius digitals i els protocols financers descentralitzats. La distinció rau en el grau d'autonomia i la manca de supervisió humana.

Els proveïdors de carteres limitats a proporcionar claus privades i públiques no es considerarien intermediaris. Tanmateix, si ofereixen serveis comercials addicionals, podrien caure sota la definició de corredor. La normativa també introdueix una prova multifactorial per determinar l'autonomia dels protocols descentralitzats. Aquesta prova estarà subjecta a comentaris públics durant el període de comentaris de 60 dies.

Notablement, a la normativa proposada s'esmenta un formulari específic per informar les transaccions d'actius digitals. Tanmateix, es creu que s'introduirà un nou formulari per capturar els punts de dades requerits pels corredors. La normativa estableix els requisits d'informació al llarg del temps per promoure el compliment voluntari abans d'aplicar la declaració obligatòria dels ingressos bruts i la base de costos ajustats.

Les regulacions proposades han estat generalment acollides com un desenvolupament positiu en el món fiscal, aportant claredat a un espai una mica desafiant tant per als contribuents com per a l'IRS. La normativa també s'alinea amb l'enfocament d'Hisenda en altres àmbits, com la Llei de secret bancari.

El 7 de novembre està prevista una audiència pública de normativa, amb la possibilitat d'una segona audiència l'endemà per acollir un gran nombre de ponents. La normativa té com a objectiu proporcionar una base sòlida per informar de transaccions d'actius digitals i garantir la coherència en el compliment fiscal dins de l'ecosistema criptogràfic.

Definicions:

– Llei d'ocupació i inversió en infraestructures (IIJA): legislació promulgada el novembre de 2021, que introdueix requisits d'informació de transaccions d'actius digitals.

– Digital Asset Broker: Persona o entitat que ofereix serveis de facilitació per a la venda d'actius digitals per part dels clients.

Font: Checkpoint Edge