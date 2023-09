El proper esdeveniment de producte d'Apple: què esperar

Apple organitzarà el seu esdeveniment habitual de productes dimarts, on és molt esperable que la companyia anunciï els seus últims telèfons intel·ligents. Tot i que s'han filtrat alguns detalls sobre els propers iPhones, Apple és coneguda per sorprendre el seu públic amb anuncis inesperats. L'esdeveniment es retransmetrà en directe al lloc web d'Apple i està previst que comenci a les 6 de la tarda, hora irlandesa.

S'espera que l'iPhone 15 sigui el punt culminant de l'esdeveniment. Es preveuen quatre models diferents: l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. S'espera que les mides de la pantalla segueixin sent les mateixes que els models anteriors, de 6.1 polzades i 6.7 polzades, respectivament. Els models Pro poden experimentar un redisseny, possiblement amb un disseny més lleuger i prim amb un canvi d'acer inoxidable a titani. També s'espera que les capacitats de la càmera millorin, amb una possible càmera periscopi al model Pro Max, que permeti millorar les capacitats de zoom.

Un altre canvi significatiu en la línia de l'iPhone 15 és la transició esperada del port de càrrega del llamp a l'USB C. Aquest canvi està motivat per l'impuls de la UE per als ports de càrrega estandarditzats i és probable que s'implementi a tots els models d'iPhone 15. L'interruptor de silenci al costat de l'iPhone també pot experimentar una transformació, que podria convertir-se en un botó d'acció per assignar dreceres.

A més de l'iPhone 15, Apple pot introduir actualitzacions a l'Apple Watch Series 9 i als AirPods. S'espera que l'Apple Watch Series 9 rebi petites millores, inclòs el nou xip S9 per a un millor rendiment i una possible millora de la durada de la bateria. Els detalls sobre la sèrie Ultra del rellotge d'aventures d'Apple segueixen sent escassos. Pel que fa als AirPods, és probable que les actualitzacions se centren en el cas, especialment la substitució del connector Lightning per USB C. També s'especula que una actualització dels AirPods Max, que no s'han actualitzat des del seu llançament el 2020, pot ser estar a l'horitzó a causa del requisit USB C de la UE per als auriculars per al 2024.

Fonts:

– Apple emet un pegat d'emergència després de la violació del programari espia Pegasus

– Les accions europees tornen a caure mentre Apple pesa sobre les accions nord-americanes

– Per què el disseny d'iPhone ja no és l'estàndard d'or per a la usabilitat

– Fintan O'Toole: Enllaços tèrbols entre el vostre iPhone, la nostra presa d'impostos i les empreses que treballen a Carlow