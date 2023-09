Steam classifica Overwatch 2 i NBA 2K24 com els pitjors jocs de l'any

Steam ha designat recentment l'Overwatch 2 de Blizzard i l'NBA 2K2 de 24K Sports com el primer i segon pitjor joc de l'any, segons les ressenyes dels usuaris. Dels 183,780 comentaris totals de Steam per a Overwatch, 165,573 són negatius. De la mateixa manera, NBA 2K24, que es va estrenar el 8 de setembre, ha rebut 3,135 crítiques negatives d'un total de 3,523 ressenyes.

Les crítiques negatives d'Overwatch 2 provenen principalment de la presència de microtransaccions. El joc residia originalment a la botiga en línia de Blizzard, Battle.net, on els usuaris no podien deixar comentaris. Tanmateix, quan Overwatch es va posar a disposició a Steam a l'agost, els jugadors finalment van tenir l'oportunitat d'expressar la seva insatisfacció amb les microtransaccions. Malgrat els comentaris negatius, Overwatch 2 encara ocupa un lloc als 50 jocs més jugats de Steam, amb gairebé 30,000 usuaris simultàniament. Sembla que encara que alguns jugadors no els agrada la direcció que ha pres el joc, encara gaudeixen jugant-hi.

NBA 2K24, d'altra banda, s'ha enfrontat a crítiques no només per les seves microtransaccions, sinó també pels seus gràfics i una jugabilitat poc brillants. Els fans decebuts afirmen que aquesta decepció no és nova, ja que les entregues anteriors de la sèrie NBA 2K també han estat decebedores. De fet, el llançament de 2020, NBA 2K21, va ser etiquetat com una "estafa de joc gratuït per a mòbils", i el llançament de 2021, NBA 2K22, va ser criticat com "un gran sacsejada". Els jugadors expressen frustració per la presència persistent de microtransaccions, que formen part de la sèrie des de NBA 2K13.

Malgrat les crítiques negatives, tant Overwatch 2 com NBA 2K24 encara tenen bases de fans fidels. Tanmateix, les crítiques i la decepció expressades pels jugadors indiquen que poden ser necessaris canvis significatius en futures iteracions d'aquests jocs per recuperar la confiança i la satisfacció de la comunitat de jocs.

