NBA 2K24 rep la reacció dels jugadors de PC, es converteix en el segon joc amb pitjor revisió a Steam

El recentment llançat NBA 2K24, l'última entrega de la sèrie de bàsquet de llarga durada desenvolupada per 2K, s'ha enfrontat a intenses crítiques dels jugadors de PC, la qual cosa ha provocat una afluència de crítiques negatives a Steam. Com a resultat, el joc ara es classifica com el segon joc amb pitjor revisió de la plataforma, just darrere d'Overwatch 2, segons Steam 250.

La reacció prové del fet que la versió per a PC de NBA 2K24 es basa en les versions de PlayStation 4 i Xbox One del joc, en lloc de les versions més avançades de PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Aquesta decisió ha deixat l'edició per a PC visualment mancada i sense millores significatives en comparació amb la versió de l'any passat. A més, algunes funcions exclusives de les versions més noves de la consola estan absents a la versió per a PC.

Per exemple, el lloc web oficial del joc destaca funcions com ProPLAY, que incorpora perfectament imatges reals de l'NBA a la jugabilitat de NBA 2K24, així com el mode de carrera personalitzat anomenat The W. Malauradament, aquestes funcions només són accessibles per als jugadors de PlayStation 5 i Xbox. Sèrie X/S, deixant als jugadors de PC sense sentir-se fora.

Les ressenyes a Steam expressen la decepció compartida pels jugadors. Molts assenyalen que la jugabilitat i les animacions es mantenen pràcticament sense canvis respecte a les iteracions anteriors. Un jugador afirma: "El menú principal i les textures del parc encara semblen molt barats com sempre". Una altra revisió destaca la manca d'esforç realitzat a la versió per a PC, comparant-la amb l'edició de consola i expressant frustració per les oportunitats perdudes per fer-la a l'alçada de les versions de nova generació.

Les crítiques també es dirigeixen a la inclusió de microtransaccions a NBA 2K24, un joc pel qual els jugadors ja han pagat el preu total. Els comentaris negatius a plataformes com Reddit esmenten com el joc utilitza diverses tàctiques de microtransaccions, cosa que agreuja encara més la insatisfacció entre els jugadors.

Fins ara, 2K no ha abordat els problemes relacionats amb la versió per a PC ni ha proporcionat cap informació sobre actualitzacions potencials per millorar el joc.

