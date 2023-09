La Nora: una casa lluminosa i espaiosa amb tracció frontal

By

La Nora by Calbridge Homes és una casa unifamiliar de 2,013 peus quadrats amb tracció frontal que mostra la importància de la llum natural en el disseny de la llar. Situat a Fireside, Cochrane, aquesta casa model està dissenyada per maximitzar la llum solar, especialment a la planta principal.

El nivell principal de concepte obert del Nora compta amb escales obertes i un estil de barana que permet que la llum flueixi lliurement. Les finestres ben posicionades, incloses les de dos costats d'una cantonada de la gran sala, aporten calidesa i un ambient alegre a l'espai. La gran sala en si fa 13 peus per 14 peus 10 polzades i compta amb una captivadora xemeneia en forma de caixa amb un elegant envoltant de rajoles d'alçada completa.

A la cuina cèntrica en forma de L, una illa amb una barra de menjador amb capacitat per a almenys tres persones ofereix funcionalitat i comoditat. Els electrodomèstics d'acer inoxidable, inclosa una nevera de porta francesa, afegeixen un toc de modernitat a l'espai. Hi ha un ampli emmagatzematge disponible a l'abundància d'armaris i al rebost, assegurant que cada article de cuina tingui el seu propi lloc. El rebost connecta amb un fang amb accés al garatge annex, fent que la descàrrega de queviures sigui una brisa.

Al segon pis, grans finestrals a la sala de bonificació i al bany principal proporcionen llum natural i vistes precioses. La sala de bonificació està orientada a la part davantera i ofereix vistes al pati davanter, així com una funció oberta a sota amb vistes al vestíbul. Dos dormitoris secundaris tenen la mateixa mida, eliminant qualsevol disputa entre els nens sobre els arranjaments per dormir. Estan recolzats per un ampli bany complet amb un lavabo amb dos lavabos sota un mirall d'amplada completa.

El Nora ofereix no només una casa funcional i ben dissenyada, sinó també un espai lluminós i acollidor que maximitza els beneficis de la llum natural.

