El cost del coet del sistema de llançament espacial de la NASA es va criticar com a insostenible i no assequible

El coet Space Launch System (SLS) de la NASA, un component crucial del programa Artemis Moon de l'agència, s'ha enfrontat a crítiques creixents pels seus costos creixents. Un informe de l'Oficina de Responsabilitat del Govern (GAO) va revelar que el programa SLS ha superat el pressupost en 6 milions de dòlars i es considera insostenible i inabastable.

El coet SLS, que es va llançar el 16 de novembre de 2022, per a la missió Artemis 1, té com a objectiu enviar una nau espacial Orion amb tripulació al voltant de la Lluna i, finalment, facilitar el primer aterratge tripulat a la superfície lunar. Tanmateix, l'informe del GAO va acusar la NASA de mancar de transparència pel que fa al cost real del programa. Va destacar que la NASA no tenia previst mesurar els costos de producció per controlar l'assequibilitat del coet SLS, malgrat els plans per continuar produint diversos components per a futurs llançaments.

L'informe va criticar la NASA per no establir línies de base de costos i horaris per al programa Artemis, en lloc de confiar en una estimació de 5 anys de costos de producció i operacions. En conseqüència, els costos de producció en curs i altres despeses posteriors al llançament d'Artemis 1 no es van controlar de prop.

El cost previst de cada coet SLS ha superat el pressupost en 144 milions de dòlars a través d'Artemis 4, donant lloc a un únic llançament d'Artemis que costa almenys 4.2 milions de dòlars. Els funcionaris de la NASA van admetre que els nivells de costos actuals són inabastables i insostenibles per a les seves missions Artemis.

En un esforç per reduir el cost, la NASA està implementant estratègies com ara estabilitzar el calendari de vol, aconseguir eficiències de la corba d'aprenentatge, fomentar la innovació i ajustar les estratègies d'adquisició. L'agència també està considerant operar SLS sota un model de servei de llançament, on compraria llançaments futurs i capacitats de càrrega útil d'un contractista.

El futur del coet SLS és crucial per al retorn previst de la NASA a la Lluna, però poden ser necessaris canvis per garantir la seva assequibilitat i eficàcia. La NASA encara ha de definir objectius específics d'estalvi de costos a nivell de programa i encara està avaluant l'impacte de les seves estratègies de reducció de costos.

