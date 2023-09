La NASA admet problemes d'assequibilitat amb el programa SLS, diu GAO

Els funcionaris de la NASA han reconegut obertament que el programa Space Launch System (SLS) no és assequible, segons un informe de l'Oficina de Responsabilitat del Govern dels EUA (GAO). L'SLS és el coet més potent de la NASA, i el primer llançament es va fer el novembre de 2022. L'agència ha invertit milers de milions de dòlars en el desenvolupament de missions posteriors, inclosos els vols tripulats a la Lluna.

El GAO ha expressat la seva preocupació pels costos en curs del programa Artemis, que inclou el SLS. Tot i que s'han fet estimacions i sol·licituds de pressupost per als costos de producció i operació durant un període de cinc anys, la GAO va trobar que aquestes mesures no feien un seguiment efectiu dels costos missió per missió. Aquesta manca de seguiment fa que les estimacions i les sol·licituds de pressupost no siguin reflexos exactes del rendiment dels costos al llarg del temps.

La NASA ha sol·licitat un pressupost important d'11.2 milions de dòlars per a l'any fiscal 2024 per donar suport al programa SLS fins a l'any fiscal 2028, a més dels 11.8 milions de dòlars que ja s'han gastat en desenvolupament. Tanmateix, els mateixos alts funcionaris de la NASA reconeixen que el programa és insostenible als seus nivells de costos actuals, superant els fons disponibles per a les missions d'Artemis previstes.

Per abordar aquests problemes d'assequibilitat, la NASA està revisant les seves estratègies d'adquisició i treballant per estabilitzar el calendari de vol. La incertesa sobre les dates i les ubicacions de llançament contribueix a les dificultats en la previsió de costos. Els retards i els sobrecosts han estat reptes persistents per al programa SLS, i sembla que aquests problemes continuaran plantejant reptes en un futur previsible.

Font: Oficina de Responsabilitat del Govern dels EUA (GAO)