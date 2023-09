Boerse Stuttgart Digital s'associa amb el grup Munich Re per millorar la seguretat i l'accessibilitat de les estaques

Boerse Stuttgart Digital, un actor destacat del sector empresarial digital i criptogràfic dels grups borsaris europeus, ha anunciat una associació estratègica d'assegurances amb Munich Re Group, una mesura que té com a objectiu millorar la seguretat i l'accessibilitat de les participacions a Europa. Aquesta col·laboració representa un pas pioner en el panorama de participacions de la regió, oferint als inversors institucionals una solució completa i segura per a la participació.

El component clau d'aquesta oferta innovadora és la solució d'assegurança de participació del grup Munich Re, dissenyada específicament per mitigar els riscos de reducció de Boerse Stuttgart Digital. La retallada és una preocupació dins del mecanisme de consens Proof-of-Stake de la cadena de blocs Ethereum, on els validadors poden perdre potencialment els seus actius apostats a causa de violacions de les regles de la xarxa, fins i tot sense intenció maliciosa. El concepte d'assegurança de Munich Re ofereix cobertura en cas d'incidències d'aquest tipus, afegint una capa essencial de protecció per als inversors.

Sota la seva filial blocknox GmbH, Boerse Stuttgart Digital Custody està ampliant la seva solució de custòdia existent per incorporar aquesta nova oferta de participació. Això garanteix que els inversors amb ganes de participar en activitats de staking puguin gaudir d'un entorn de qualitat i seguretat excepcionals. El Dr. Oliver Vins, director general de Boerse Stuttgart Digital, va expressar il·lusió per aquesta associació i va reconèixer l'interès creixent dels inversors institucionals per participar. Va destacar la importància d'inculcar confiança en la seguretat de l'entorn de staking, posicionant tant Boerse Stuttgart Digital com Munich Re com a pioners a l'hora d'abordar aquest repte junts.

El Dr. Andre Knoerchen, cap de subscripció de noves tecnologies de Munich Re, va destacar el potencial de creixement dels actius digitals a la indústria dels serveis financers. L'associació entre Boerse Stuttgart Digital i Munich Re combina els seus punts forts per facilitar una adopció institucional més ràpida i segura dels actius digitals. Aquesta col·laboració no només beneficia els inversors institucionals, sinó que també fomenta un ecosistema més sòlid per a totes les parts interessades.

Aquesta associació estratègica es basa en l'èxit de la col·laboració de Boerse Stuttgart Digital Custody amb el grup Munich Re en l'àmbit de l'assegurança de custòdia des del 2022. Amb l'expansió de la participació, els inversors institucionals tenen ara l'oportunitat d'explorar l'espai de participació amb barreres reduïdes. Boerse Stuttgart Digital continua potenciant els seus socis institucionals amb solucions de participació fiables i segures, diversificant encara més les oportunitats en el sector comercial propi.

Definicions:

Staking: el procés de participar en una xarxa de blockchain Proof-of-Stake mantenint i "staking" una quantitat específica de criptomoneda per validar transaccions i assegurar la xarxa.

Slashing: una sanció imposada als validadors d'una cadena de blocs Proof-of-Stake per infringir les regles de la xarxa, cosa que pot provocar la pèrdua dels seus actius apostats.

Fonts:

– Boerse Stuttgart Digital

– Grup Munich Re