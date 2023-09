La importància de les tecnologies digitals per a les MIPIME a l'Índia

By

El paper de les tecnologies digitals ha esdevingut cada cop més crucial durant el període de la Covid-19. Ara és una de les principals prioritats del G20, especialment pel que fa a les microempreses, petites i mitjanes empreses (MIPIMES). Aquestes empreses contribueixen al voltant del 30% al PIB de l'Índia, la qual cosa fa que la seva adopció de tecnologies digitals sigui essencial per a la seva competitivitat.

La crida a l'acció de Jaipur, feta pel ministre de Comerç, Piyush Goyal, va posar èmfasi en la necessitat de reforçar l'accés a les bases de dades i la informació comercials per a les MIPIMES. Una manera d'aconseguir-ho és utilitzant el Servei d'Ajuda de Comerç Global al Centre de Comerç Internacional de Ginebra. El primer ministre Narendra Modi també va destacar la importància de les MIPIMES en l'era de la indústria 4.0 i la revolució digital. Per garantir el seu creixement sostingut, la lliure circulació de les transmissions digitals transfrontereres és vital.

L'Índia ja ha avançat significativament pel que fa a les transformacions digitals, superant les economies avançades tant a nivell intern com en termes d'exportació. El 2016-17, l'Índia va exportar 89 milions de dòlars en serveis lliurats digitalment, i la seva quota de les exportacions globals estimades de comerç digital va créixer aproximadament un 400% entre 1995 i 2018. Amb la projecció de 800 milions de subscriptors d'Internet a l'Índia a finals de 2023, les petites Les empreses també han començat a incorporar serveis digitals a les seves operacions.

La part de les importacions no es queda enrere, ja que les MIPIME índies estan integrant inputs de serveis digitals, com ara màrqueting i comunicació basats en telèfons intel·ligents, a les seves operacions comercials. Els seus objectius inclouen ampliar l'abast del mercat i aprofundir la seva connexió amb els clients.

Una preocupació important que es planteja a l'article és la moratòria dels deures. L'Organització Mundial del Comerç (OMC) va adoptar una Declaració sobre el comerç electrònic mundial l'any 1998, que incloïa una moratòria de dos anys sobre els drets de duana per a les transmissions electròniques transfrontereres. Aquesta moratòria s'ha renovat cada dos anys des de llavors.

Tot i que l'Índia estava preocupada per la possible pèrdua d'ingressos aranzels, la moratòria ha beneficiat realment les exportacions i importacions de serveis del país. No obstant això, la propera Conferència Ministerial del 2024 decidirà el destí de la moratòria i, si deixa d'existir, podria provocar interrupcions en les transmissions rutinàries de dades transfrontereres i dificultar el creixement de les PIME.

Un estudi recent conclou que les transmissions digitals transfrontereres beneficien les MIPIMES, donant lloc a un augment de l'ocupació, valor afegit i productivitat laboral. Qualsevol acció que dificultés l'accés de les MIPImes als serveis digitals importats, com ara una pujada d'impostos, seria contraproduent i dificultaria el creixement de les petites empreses.

Les implicacions polítiques d'aquesta investigació suggereixen que les mesures que dificulten la importació de serveis digitals tindrien un impacte negatiu en el sector PIME de l'Índia. Per donar suport a les petites empreses i permetre la seva expansió, els responsables polítics haurien d'implementar polítiques que facin que sigui més fàcil, no més difícil i més costós l'accés als serveis digitals, inclosos els de l'estranger. Mantenir la moratòria de deures de l'OMC proporcionaria estabilitat i predictibilitat als sectors digitals a tot el món.

En general, l'adopció de tecnologies digitals és essencial per al creixement i la competitivitat de les MIPImes a l'Índia. La lliure circulació de les transmissions digitals transfrontereres i el manteniment de la moratòria dels drets són crucials per al seu desenvolupament sostingut.

Definicions:

MIPIMES: micro, petites i mitjanes empreses

PIB: Producte Interior Brut

B2B: Business-to-Business

OMC: Organització Mundial del Comerç

