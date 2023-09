La varietat i el caos de Moving Out 2: una seqüela plena de noves idees

El desenvolupador australià SMG Studio ha tornat amb Moving Out 2, la seqüela molt esperada del seu èxit cooperatiu al sofà del 2020 sobre eliminadors imprudents. Després de vendre més d'un milió de còpies del primer joc, l'objectiu principal de SMG Studio per a la seqüela és la varietat. Tenen una llarga llista d'idees no utilitzades per a nous reptes multijugador, juntament amb el desig d'afegir una funcionalitat en línia de joc creuat. Aquesta inclusió els va obligar a reescriure el seu motor de joc per gestionar els càlculs físics del costat del servidor.

El joc té lloc a l'entorn suburbà de Packmore, on els jugadors poden esperar un dibuix animat i qualsevol lògica. L'estudi ha afegit un nombre impressionant de mecàniques i àmbits interdimensionals al joc. Els jugadors ara poden pilotar drons amb boles de demolició en una ciutat de núvols futurista o trencar parets de pa de pessic a Candyland per arribar a la furgoneta de mudances.

La cofundadora de SMG Studio, Ashley Ringrose, té la filosofia de no dir mai que no. Creu en deixar que els artistes i dissenyadors explorin les seves idees i després trobar una manera de fer-les funcionar. Aquesta mentalitat ha donat lloc a l'abundància de noves idees a Moving Out 2. Ringrose admet que no li interessa treballar en jocs oficials molt seriosos perquè prefereix la llibertat d'explorar conceptes divertits i imaginatius.

El sentit de l'humor i la jugabilitat caòtica del joc provenen de l'enfocament de l'equip al disseny del joc, que comparen amb la comèdia d'improvisació. Segueixen el principi "sí, i", permetent que les idees es desenvolupin i floreixin de maneres inesperades. Per exemple, els dissenyadors volien donar als jugadors més oportunitats per aixafar coses, així que van introduir la idea d'una bola de demolició en un dron. Aquesta mecànica flexible va sorgir de l'anada i tornada de la improvisació.

SMG Studio també valora l'accessibilitat dels jugadors. Dissenyen nivells de sorra amb opcions il·limitades perquè els jugadors trobin el seu propi camí mentre lluiten amb una física deliberadament maldestra. Pretenen aconseguir un equilibri entre un joc desafiant i una diversió caòtica, assegurant sempre que els jugadors puguin fer trucs estranys i passar una bona estona.

En general, Moving Out 2 ofereix una varietat sense parar amb situacions inesperades que mantenen els jugadors compromesos. Tant si es tracta d'atacs de gumball de bàsquet com de navegar per llibres d'encanteris màgics, el joc està dissenyat per mantenir els jugadors alerta. SMG Studio s'ha esforçat molt a provar i crear un joc accessible que atregui a tants jugadors com sigui possible.

Fonts:

– SMG Studio