Warner Bros. Games revela un nou tràiler de Mortal Kombat 1 amb Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games ha presentat un nou tràiler de Mortal Kombat 1, que mostra l'addició de Jean-Claude Van Damme com a skin alternativa especial per al personatge Johnny Cage. Aquesta nova aparença la poden desbloquejar els jugadors que compren l'edició Premium del joc.

L'anunci es va produir poc després que es mostressin imatges de Van Damme durant una entrevista amb Ed Boon, el co-creador de la sèrie Mortal Kombat. Boon va revelar que la inclusió de Van Damme al joc va ser un somni fet realitat, afirmant que la idea es va concebre originalment quan s'estava desenvolupant el primer joc de Mortal Kombat.

Boon va explicar: "La nostra intenció era fer Van Damme: The Arcade Game. De fet, volíem veure les paraules "Van Damme" al joc. Vam contactar amb el seu equip, però per diversos motius, aleshores no va funcionar. No obstant això, aquesta vegada vam sortir a la loteria i finalment el vam aconseguir. Tenim la seva veu i serà el personatge de Johnny Cage. És un moment de cercle complet per a nosaltres".

A més de Van Damme, també es va anunciar recentment que Megan Fox apareixerà a Mortal Kombat 1 com a cara i veu del personatge Nitara.

L'esperat joc es llançarà el 19 de setembre de 2023 i estarà disponible a PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i PC a través de Steam i l'Epic Games Store.

Fonts:

– Warner Bros. Games

– Crònica de Videojocs