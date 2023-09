Us presentem Microsoft Designer: el poder de la IA al vostre abast

Microsoft Designer, l'aplicació de disseny impulsada per IA, ha arribat als telèfons Android a través de Google Play Store. Aquesta aplicació gratuïta permet als usuaris alliberar el poder de la IA directament des dels seus telèfons intel·ligents. Amb l'aplicació Microsoft Designer, els usuaris poden eliminar fons de les fotos, generar imatges basades en IA, redactar publicacions a les xarxes socials, canviar la mida d'imatges i dissenys i molt més.

L'any passat, Microsoft va presentar la seva primera aplicació basada en IA centrada en el disseny, Microsoft Designer, per a sistemes operatius d'escriptori. Ara, han ampliat la seva disponibilitat als telèfons mòbils, permetent als usuaris aprofitar les capacitats d'IA de Microsoft de manera còmoda des dels seus telèfons.

Tot i que Microsoft Designer està disponible gratuïtament a Google Play Store, sembla que només és compatible amb determinats telèfons Android. Actualment no s'admeten tauletes ni telèfons plegables. A més, és possible que l'aplicació no sempre romangui gratuïta, segons els informes.

Tanmateix, de moment, els usuaris poden descarregar l'aplicació i aprofitar l'experiència en IA de Microsoft per crear una àmplia gamma de dissenys, incloses imatges generades per IA i publicacions a les xarxes socials embellides amb imatges generades per IA.

Utilitzar Microsoft Designer és senzill. Per exemple, si planifiqueu una festa de pizza propera, podeu fer que l'IA generi una història d'Instagram per a això. L'aplicació us oferirà diverses opcions per triar, i podeu personalitzar-les encara més mitjançant indicacions basades en text per guiar el motor d'IA alimentat per DALL-E de Microsoft.

Microsoft destaca que l'aplicació es pot utilitzar per a qualsevol tasca relacionada amb el disseny que pugueu imaginar. A mesura que treballeu en les vostres creacions, l'IA de Microsoft fins i tot suggerirà nous elements basats en el que esteu dissenyant, millorant la professionalitat general del vostre treball.

Amb Microsoft Designer, el poder de la intel·ligència artificial està al vostre abast, cosa que us permet alliberar la vostra creativitat i crear dissenys impressionants de manera fàcil i eficient.

Fonts:

– MSPowerUser