Presentació de la Xbox Mastercard: una targeta de crèdit per als entusiastes dels jocs

Microsoft està preparada per llançar un nou producte emocionant per als entusiastes dels jocs: la Xbox Mastercard. Disponible exclusivament per als provadors de Xbox als EUA, aquesta targeta de crèdit sense quota anual emesa per Barclays ofereix una oportunitat única perquè els jugadors guanyin punts que es poden bescanviar en jocs i complements de Xbox.

A diferència de Microsoft Rewards, la Xbox Mastercard funciona com un sistema de recompenses independent. Els titulars de la targeta poden guanyar un punt de targeta per cada $ 1 gastat, amb 1,500 punts de targeta equivalents a una targeta de regal de 15 $ bescanviable a la botiga en línia Xbox de Microsoft. A més, els propietaris de Xbox Mastercard tenen l'oportunitat de guanyar cinc punts per cada $ 1 gastat en productes elegibles de la botiga en línia de Microsoft, així com tres punts per cada $ 1 gastat en serveis de transmissió com Netflix i Disney Plus, i serveis de lliurament com Grubhub i DoorDash.

També hi ha avantatges exclusius disponibles per als nous membres de la targeta. Poden guanyar una bonificació de 5,000 punts (equivalent a un valor de 50 dòlars) després de fer la seva primera compra, a més d'una subscripció de tres mesos a Xbox Game Pass Ultimate. Aquesta subscripció de tres mesos fins i tot es pot regalar a amics o familiars.

La Xbox Mastercard inclou diverses opcions de disseny per triar i es pot personalitzar amb un gamertag únic. A partir del 21 de setembre, Xbox Insiders als Estats Units continentals, Alaska i Hawaii poden començar a sol·licitar aquesta emocionant targeta de crèdit.

Val la pena assenyalar que aquesta és la primera vegada en més d'una dècada que Microsoft ofereix una targeta de crèdit Xbox. Anteriorment, l'any 2005, l'empresa va proporcionar als subscriptors de Xbox Live una targeta de fidelització Xbox Live Diamond gratuïta, que oferia descomptes als minoristes participants. Sony també té una targeta de crèdit similar, la targeta de crèdit PlayStation, que permet als usuaris acumular punts per a compres relacionades amb jocs.

La Xbox Mastercard representa una manera innovadora perquè els jugadors guanyin recompenses mentre es dediquen a la seva afició preferida. Amb la seva varietat d'avantatges i ofertes exclusives, aquesta targeta de crèdit serà molt buscada pels entusiastes dels jocs dels Estats Units.

