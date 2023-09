Windows elimina gradualment els controladors d'impressora de tercers: el que necessiteu saber

Windows està preparat per eliminar els controladors d'impressora de tercers, segons un document de suport recent publicat per Microsoft. L'empresa té previst confiar en un "controlador de classe" universal que admeti estàndards com el Protocol d'impressió d'Internet (IPP) i que sigui acceptat per l'Aliança Mopria. Es preveu que aquest canvi es produeixi de manera gradual, a partir del 2025.

Inicialment, Microsoft deixarà d'acceptar nous controladors d'impressora de tercers a Windows Update. Encara es permetran actualitzacions dels controladors existents, però les impressores noves ja no tindran l'opció d'afegir controladors de tercers personalitzats. L'any 2026, totes les impressores connectades a un PC amb Windows tindran el controlador de classe integrat per defecte, fins i tot si existeix un controlador de tercers. I a partir del 2027, només es permetran correccions relacionades amb la seguretat per als controladors d'impressora a Windows Update.

Per als usuaris que confien en controladors de tercers per donar suport a impressores antigues sense suport de Mopria o IPP, no hi ha cap motiu de preocupació immediata. Els controladors existents continuaran funcionant i es poden instal·lar des de Windows Update o descarregar-los manualment. Microsoft també continuarà signant nous controladors d'impressora com a part del seu programa de compatibilitat de maquinari de Windows, tot i que aquests controladors no s'afegiran a Windows Update després del 2025.

Aquest desplaçament dels controladors de tercers és un desenvolupament positiu per a l'ecosistema de Windows. En lloc de tractar amb controladors inflats i sovint poc fiables que no tenen actualitzacions oportunes, els usuaris es beneficiaran de la simplicitat i la compatibilitat del controlador de classe. Aquest controlador únic pot gestionar diversos dispositius amb una funcionalitat similar, assegurant que les impressores més antigues segueixin operatives amb les versions de programari més recents. Els fabricants d'impressores encara poden donar suport a funcions especialitzades mitjançant les aplicacions de suport d'impressió opcionals disponibles a la botiga de Windows.

Val la pena assenyalar que l'eliminació gradual de Microsoft dels controladors de tercers reflecteix les tendències existents del sector. La majoria de les impressores modernes ja admeten Mopria i tenen suport integrat per a IPP des de principis de la dècada de 2010. El 2019, Apple va prendre passos similars en abandonar els controladors d'impressora macOS de tercers a favor de l'AirPrint basat en IPP.

Tot i que la transició als controladors de classe ofereix una compatibilitat millorada, no eliminarà totes les frustracions relacionades amb la impressora. És probable que persisteixin problemes com ara embussos de paper fantasma, desconnexions de xarxa, requisits de tinta propietaris i limitacions de l'escàner. Tanmateix, l'allunyament dels controladors de tercers és un pas en la direcció correcta cap a una experiència d'impressió més simplificada i estable.

Fonts:

– Document de suport de Microsoft