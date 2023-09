Emissió digital de Xbox al Tokyo Game Show per incloure actualitzacions de progrés de Xbox i Bethesda

By

El Tokyo Game Show s'acosta ràpidament i els fans de Xbox s'emocionen amb la transmissió digital de Xbox prevista per al 21 de setembre. L'any passat, Microsoft va fer diversos anuncis emocionants durant l'esdeveniment, i sembla que aquest any no serà diferent.

Segons un anunci a Xbox Wire, Xbox Digital Broadcast proporcionarà "actualitzacions de progrés" de Xbox i Bethesda. Amb una gran quantitat de jocs actualment en desenvolupament sota la bandera de Xbox Game Studios, els aficionats esperen noves visió de títols molt esperats com Avowed, Fable i Hellblade 2.

A més, s'espera que Turn 10 reveli un tràiler de Forza Motorsport, ja que el joc es llançarà a Xbox Series X|S el 10 d'octubre. Pel que fa a Bethesda Softworks, els fans creuen els dits per revelar Wolfenstein III. , però és més probable que hi hagi actualitzacions a Starfield i Elder Scrolls Online.

Microsoft promet una "col·lecció de jocs creativament diversa" a l'esdeveniment, destacant la inclusió de títols de creadors japonesos. Jerret West, director de màrqueting de Xbox, va expressar el seu entusiasme per compartir nous jocs que arribaran a Xbox Game Pass, posant èmfasi en el creixement continu de la plataforma amb contingut d'equips d'Àsia.

Els fans de Xbox poden esperar una sèrie d'anuncis i actualitzacions emocionants durant la transmissió digital de Xbox al Tokyo Game Show. Estigueu atents a les últimes notícies a mesura que es desenvolupen!